Video Highlights Frosinone-Udinese 0-1 : Sintesi 26-05-2024

Video Gol e Highlights Frosinone-Udinese 0-1, 38° giornata di Serie A: decisivo Davis per i friulani! Vittoria di rabbia ed orgoglio per i bianconeri, anche se i ciociari avrebbero meritato qualcosa in più. Invece per loro si spalancano le porte della retrocessione!

Infatti il contemporaneo successo dell’Empoli nei minuti finali contro la Roma non lascia scampo al team di Di Francesco!

Frosinone-Udinese, 38° giornata di Serie A

Sintesi di Frosinone-Udinese 0-1 :

Match che parte con i padroni di casa che assumono il possesso palla e provano a comandare il gioco. Ma sono gli ospiti a costruire le prime occasioni. Kamara al sesto minuto prova una conclusione dall’interno dell’area avversaria, ma Okoli s’immola e devia il tentativo.

Il minuto successivo è il portiere ciociaro ad evitare la rete, a causa di un errore in disimpegno di Lirola che per poco non viene approfittato da Brenner!

scocca il dodicesimo minuto, quando Harroui riparte nella trequarti avversaria, giunge al limite dell’area e calcia sul secondo palo non trovando la porta per poco!

Verso il ventesimo minuto ancora padroni di casa che creano un’occasione. Zortea effettua un tiro molto forte, ma Okoye risponde presente! Passa un minuto e questa volta è Okoli che stacca poderosamente, portando il portiere dei friulani ad una risposta molto reattiva!

A cinque minuti dal termine della prima frazione la prima grande opportunità del match creata dai ciociari! Soulè effettua un calcio di punizione, ma colpisce in pieno il legno della traversa!

In pieno recupero Martin Payero aggancia un bel filtrante e calcia da posizione interessante. Trova, però, attento Cerofolini che blocca il pallone senza troppe difficoltà.

Finisce il primo tempo. Ripresa che inizia con la formazione ciociara subito pericolosa. Al secondo minuto di gioco il secondo palo della squadra di Di Francesco, con Brescianini il quale, imbucato perfettamente da Zortea, colpisce con un lob che colpisce sul montante e finisce fuori!

Verso il decimo minuto calcio d’angolo di Zortea, con sfera che arriva sulla testa di Romagnoli che colpisce in maniera poco precisa.

Una fase in cui le due squadre sembrano non esporsi al pericolo, ma preferiscono stare attente e guardinghe. Verso la metà della frazione gli ospiti si fanno vedere con più convinzione, visto che aumentano i momenti in cui hanno il possesso della palla.

Ritmi sono più bassi e le due squadre commettono un maggior numero di falli. Samardzic aggancia un bel pallone e lo calcia da distanza piuttosto interessante. Il portiere Ciciaro riesce a bloccare il tentativo senza troppi problemi.

Due minuti più tardi Cheddira per i padroni di casa prova una conclusione, dopo aver resistito nell’urto con un difensore avversario, non trovando la porta!

VANTAGGIO DELL’UDINESE! Azione che parte da Lucca che riceve un lungo lancio, resta in equilibrio e serve Davis. Quest’ultimo riceve in area e batte Cerofolini!

La partita prosegue senza tanti sussulti, con attacchi confusionari da parte dei padroni di casa. La formazione ospite si limita a tenere palla e perdere tempo.

Al primo minuto di recupero Cuni calcia direttamente in porta con palla abbondantemente alta sopra la traversa! Infine una punizione larga di Valeri con rimessa da fondo campo di Okoye!

L’arbitro dice che può bastare! Vincono i friulani che si salvano!

Tabellino di Frosinone-Udinese 0-1:

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola (85′ st Cuni), Romagnoli, Okoli; Zortea (95′ st Monterisi), Brescianini (88′ St Gelli), Barrenechea, Valeri; Soulé (86′ st Ghedjemis), Harroui (85′ st Reinier); Cheddira. All. Di Francesco

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Perez; Ehizibue (58′ st Ferreira), Samardzic, Walace, Payero, Kamara (87′ st Zemura); Lucca, Brenner [46′ st Davis (96′ st Kabasele)]. All. Cannavaro

Arbitro: Daniele Doveri (Roma)

Marcatori: 76′ st Davis (U)

Ammonizioni: Perez (U), Davis (U)

Espulsioni:

