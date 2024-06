Video Highlights Atalanta-Fiorentina 2-3 : Sintesi 02-06-2024

Video Gol e Highlights Atalanta-Fiorentina 2-3, recupero 29° giornata di Serie A: Belotti-Lookman primo botta e risposta, poi Gonzalez-Scalvini, quindi l’allungo decisivo della viola con Belotti!

Una partita emozionante, sembrava di stare sulle montagne russe! Grandi emozioni, le due formazioni che hanno voluto giocarsi la vittoria fino alla fine, senza troppi calcoli. Alla fine ha la meglio la Fiorentina, la quale non poteva muoversi in classifica, ma la Dea sì. Conclude al quarto posto, una stagione comunque fantastica con il successo in Europa League!

Atalanta-Fiorentina, recupero 29° giornata di Serie A

Sintesi di Atalanta-Fiorentina 2-3 :

Partita che inizia con un grande approccio degli ospiti.

VANTAGGIO DELLA FIORENTINA! Dopo sei minuti vanno in vantaggio gli ospiti. Un cross dalla trequarti di Castrovilli, con pallone che termina dalle parti di Andrea Belotti che, di testa in tuffo, segna di testa.

PAREGGIO DELL’ATALANTA! Ademola Lookman effettua un passaggio illuminante per Ademola Lookman, il quale scatta e arriva solo a Martinelli. Effettua un cucchiaio una volta giunto davanti al portiere e realizza!

NUOVO VANTAGGIO DELLA VIOLA! Cross di Biraghi, l’argentino González con una mezza rovesciata di sinistro insacca alla spalle di Carnesecchi!

La formazione di Gasperini è sempre in pressing, cerca di reagire al nuovo svantaggio. Dopo un cross di Ruggeri, la palla termina ad Holm che colpisce di testa a lato.

PAREGGIO DELL’ATALANTA! Lookman serve Scalvini, il quale si accentra e calcia con il destro e infila la palla nell’angolo in basso alla destra di Carnesecchi!

Al quarantaduesimo minuto di gioco, azione per la Dea con Ruggeri che calcia da buona posizione, ma la palla finisce sull’esterno della rete!

ANCORA VANTAGGIO DELLA FIORENTINA! Andrea Belotti è il più attento a raccogliere la sfera dopo il tiro di Beltran, a calciare verso la porta e ad insaccare!

Termina una prima frazione vibrante, ricca di reti!

Il secondo tempo inizia con un’azione di De Kateleare che effettua un tiro-cross, sul quale non ci arriva di pochissimo Lookman.

La viola risponde con una verticalizzazione, che trova Duncan in grado d’involarsi a tu per tu con Carnesecchi. Il portiere esce e ostacola la visuale del centrocampista viola, che si defila e calcia sull’esterno della rete!

Al decimo minuto circa Holm effettua una bella veronica e dopo conclude con palla alta! Vicino al ventesimo minuto grande azione della Dea. Lancio di Koopmeiners, il pallone termina su Scamacca che controlla, la cede a Miranchuk. Quest’ultimo controlla la sfera, si libera di un difensore e calcia di prima con la sfera che esce di pochissimo sulla destra della porta difesa da Martinelli!

Vicini alla mezz’ora, lancio per Gonzalez, il quale prova la conclusione con un colpo di testa da fuori area, ma Carnesecchi mette in angolo!

In questa fase la formazione di Gasperini ha un po’ mollato la presa, forse stanca della stagione sin qui giocata.

Al secondo minuto di recupero grande occasione per la Dea. Pasalic serve un pallone splendido in area per Scamacca, il quale tutto solo colpisce verso l’angolo. Ottimo riflesso del portiere viole che con un tuffo plastico mette la sfera in angolo!

Highlights e Video Gol di Atalanta-Fiorentina 2-3 :

Tabellino di Atalanta-Fiorentina 2-3 :

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi (74′ st Djimsiti), Hien, Scalvini (4′ st Hateboer); Holm (56′ st Miranchuk), Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman (56′ st Scamacca); De Katelaere (74′ st Toure). All. Gasperini

FIORENTINA (4-2-3-1): Martinelli; Kayode (88′ st Faraoni), Quarta, Ranieri, Biraghi; Lopez, Duncan (77′ st Infantino); Gonzalez (88′ st Barak), Beltran (77′ st Jonathan Ikoné), Castrovilli (66′ st Kouamé); Belotti. All. italiano

Arbitro: Daniele Orsato (Schio)

Marcatori: 6′ pt Belotti (F), 12′ pt Lookman (A), 19′ pt Gonzalez (F), 32′ pt Scalvini (A), 46′ pt Belotti (F)

Ammonizioni: M. Quarta (F), Ranieri (F)

Espulsioni:

