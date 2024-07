Video Gol Highlights Spagna-Germania 2-1 dts: sintesi 05-07-2024

Il Risultato di Spagna-Germania 2-1 dts, quarti di finale Euro 2024: le riserve degli iberici sorprendono i teutonici dal proprio europeo. Si ferma a Stoccarda la squadra di Nagelsmann, mentre la selezione di De La Fuente attende la vincente di Portogallo-Francia.

Dani Olmo, Wirtz e Merino sono i marcatori del match.

La Sintesi di Spagna-Germania 2-1 dts

Ad una fase iniziale contraddistinta da numerosi falli, uno dei quali costringe Pedri a lasciare il posto a Dani Olmo dopo soli otto minuti, si cominciano a vedere delle cose buone, ad esempio una punizione dal limite di Yamal che passa sotto la barriera e termina fuori e una conclusione imprecisa di Fabian Ruiz.

La Germania, che nell’eventuale semifinale dovrà fare a meno di Rudiger in quanto sotto diffida e ammonito per l’intervento su Dani Olmo che ha portato alla già citata punizione, è piuttosto nervosa e soprattutto Kroos dirige poco e falcia troppo (suo il fallo che ha costretto Pedri a lasciare anzitempo).

La prima vera occasione è comunque per i padroni di casa: al 21° un cross dalla destra di Kimmich arriva sulla testa di Havertz, che non riesce a dare potenza alla sua zuccata agevola la parata a terra di Simon.

Le frecce spagnole Williams e Yamal, ben marcate, fanno una gran fatica ad accendersi e non riescono a trovare né idee né spazi venendo regolarmente stesi dagli avversari. Un altro diffidato, Le Normand, viene ammonito e così anche le Furie Rosse, in caso di approdo in semifinale, avranno un problema non da poco.

Al minuto 35 è nuovamente pericolosissima la squadra teutonica con Havertz: il numero 7 aggancia un lungo lancio, aggira Le Normand e calcia da fuori area, ma anche stavolta senza angolare a sufficienza e così Simon para facilmente.

Al 39° si rivede in avanti la Spagna con un tentativo da lontano di Dani Olmo respinto da Neuer senza troppa difficoltà al pari di quella di Yamal in chiusura di tempo. Le squadre vanno al riposo dopo due minuti di recupero.

Revisionate negli uomini con alcune sostituzioni, neanche nella ripresa le due squadre si rispamiano; è comunque la Spagna a ricominciare nel migliore dei modi con uno Yamal decisamente più in palla e protagonista.

L’esterno, al minuto 47, serve in area Morata, che si gira in una piccola porzione nei pressi dell’area piccola e, cadendo per la pressione del suo marcatore, calcia alto.

Al 51° Yamal riparte e stavolta il suo assist vale il gol del vantaggio: Dani Olmo lo segue e incrocia di prima intenzione con il destro senza lasciare scampo a Neuer.

I tedeschi, che frattanto si ritrovano con anche l’altro diffidato Andrich ammonito, si rituffano in avanti e mettono apprensione agli spagnoli con cross vari che vengono tutti spazzati via.

Dopo vari minuti intensi e senza occasioni particolari, la Germania sfiora il pareggio al 77° con un’azione imbastita da due subentrati: Wirtz discende la fascia destra e crossa basso per Fullkrug, che coglie il palo da buona posizione grazie anche alla ferrea marcatura di Nacho, subentrato anch’egli e bravissimo a tenerlo dietro la linea della palla impedendogli di colpire meglio.

All’82° Unai Simon rischia la frittata: rinvia malissimo servendo Havertz e, non pago, ritarda il rientro tra i pali rischiando di venire beffato dal pallonetto dell’attaccante che, per sua fortuna, sorvola di poco la traversa.

All’89° la feroce pressione produce il meritato pareggio: la lunga azione vede un primo cross allontanato e finito sul destro di Kroos, il cui contro-traversone diretto sul secondo palo arriva sulla testa di Kimmich e da questa al destro di Wirtz, che fulmina Simon di prima intenzione.

Proprio alla fine dei quattro minuti di recupero, Muller, altro nuovo entrato, sfiora il gol che sarebbe valso il passaggio del turno toccando non bene un cross dalla trequarti destra. Si va così ai supplementari.

TEMPI SUPPLEMENTARI

Il meglio del primo extratime, nel quale viene ammonito per fallo di mano l’ennesimo diffidato, Carvajal, sta tutto negli ultimi due minuti: al 104° Oyarzabal sfiora il palo con un rasoterra dalla distanza e al 105° stessa sorte tocca a quello di Wirtz.

In apertura di secondo supplementare un tiro di Musiala finisce sul braccio molto largo di Cucurella, ma incredibilmente non è rigore né per Taylor né per il VAR.

Al 117° la Germania si avvicina ancora al gol presumibilmente risolutivo: è bravissimo Simon su una torsione in area di Fullkrug.

Tutto sembra pronto per i tiri di rigori, ma al 119° la Spagna torna clamorosamente in vantaggio con Merino, entrato nei minuti finali dei tempi regolamentari: è bravissimo il mediano a sfuggire a Rudiger e insaccare di testa un bel cross di Dani Olmo.

I minuti di recupero sono tre nei quali Ferran Torres manca il 3-1 in contropiede e, soprattutto, Fullkrug sfiora il pareggio e l’approdo ai rigori con un colpo di testa fuori di un soffio. Il recupero si prolunga e la Spagna perde Carvajal, espulso per seconda ammonizione, ma non accade altro e Taylor fischia la fine dopo una punizione per i tedeschi senza esito.

Highlights e Video Gol di Spagna-Germania 2-1 dts

Il Tabellino di Spagna-Germania 2-1 dts

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand (46′ Nacho Fernandez), Laporte, Cucurella; Pedri (8′ Dani Olmo), Rodri, Fabian Ruiz (102′ Joselu); Yamal (63′ Ferran Torres), Morata (80′ Oyarzabal), Nico Williams (80′ Merino). CT: De La Fuente

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah (80′ Muller), Raum (57′ Mittelstadt); Emre Can (46′ Andrich), Kroos; Musiala, Gundogan, Sané (46′ Wirtz); Havertz (91′ pts Anton). CT: Nagelsmann

Marcatori: 51′ Dani Olmo, 89′ Wirtz e 119′ Merino

Arbitro: Taylor (ING)

Ammoniti: Rudiger (salta la prossima partita), Raum, Le Normand (salta la prossima), Andrich (salta la prossima), Kroos, Mittelstadt (salta la prossima partita), Ferran Torres, Unai Simon, Schlotterbeck (in panchina), Wirtz, Carvajal (salta la prossima), Rodri, Undav (in panchina) e Fabian Ruiz (in panchina)

Espulsi: 126° Carvajal

