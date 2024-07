Video Gol Highlights Spagna-Inghilterra 2-1: sintesi 14-07-2024

Il Risultato di Spagna-Inghilterra 2-1, Finale Euro 2024: a sessant’anni esatti dalla prima coppa sollevata, gli spagnoli sono campioni d’Europa per la quarta volta. Gli inglesi, alla seconda sconfitta consecutiva in finale, fanno il loro, ma dopo il pareggio non riescono a trovare il secondo gol e vengono puniti nei minuti finali.

Nico Williams segna il primo gol, Palmer pareggia e Oyarzabal realizza il gol decisivo.

La Sintesi di Spagna-Inghilterra 2-1

Inedita è la finale e inedita è anche la Spagna, più compassata del solito contro un’Inghilterra ben messa in campo e logicamente sulla difensiva per non lasciare il fianco scoperto.

Ciò comporta che gli spagnoli non riescano a fare il proprio gioco e gli inglesi si difendano ordinatamente. In tal modo non si vedono occasioni né conclusioni verso le due porte e la partita, per quanto gradevole, s’incaglia a poco a poco nel tatticismo più puro.

Solo durante i minuti di recupero, due, si vede finalmente un tiro verso la porta ed è degli inglesi con Foden, che cerca la conclusione al volo sugli sviluppi di una punizione dalla destra impegnando per la prima volta Unai Simon. Subito dopo, il signor Letexier fischia la fine del primo tempo.

Il rientro in campo è, per gli inglesi, traumatico: al 47° un’apertura da destra a sinistra di Yamal per Nico Williams viene spedito in rete da quest’ultimo con un perfetto sinistro angolato.

Le Furie Rosse ora dominano e sfiorano il raddoppio con Dani Olmo, tiro respinto da Pickford, e ancora Williams, tiro a lato, mentre al 63° si vede finalmente Bellingham con un pericoloso tiro a lato; al 66° è ancora bravissimo Pickford su un tiro di Yamal.

Al 73°, improvvisamente, il pareggio inglese: Saka riesce a sfondare per la prima volta sulla destra e mette in mezzo per Bellingham, la cui sponda è decisiva per il sinistro da fuori area del nuovo entrato Palmer, che trafigge Unai Simon ripristinando l’equilibrio.

Dieci minuti dopo Pickford è ancora sollecitato da Yamal, ma al minuto 86 la Spagna torna avanti: triangolano due inattesi protagonisti, Cucurella e il subentrato Oyarzabal, e quest’ultimo, in spaccata, mette alle spalle del portiere britannico un traversone basso del terzino sinistro.

Poco dopo il 90°, nel terzo dei quattro minuti di recupero, l’Inghilterra sfiora il pareggio e i supplementari su azione da corner: ben tre i colpi di testa due consecutivi, quello di Stones respinto da Unai Simon e il secondo di Saka allontanato da Dani Olmo sulla linea, mentre l’ultimo sorvola la traversa e sancisce la sconfitta dei britannici. L’Europeo tedesco va in archivio subito dopo.

Highlights e Video Gol di Spagna-Inghilterra 2-1

Il Tabellino di Spagna-Inghilterra 2-1

Spagna (4-2-3-1): Unai Simon; Carvajal, Le Normand (83′ Nacho Fernandez), Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri (46′ Zubimendi); Yamal (89′ Merino), Dani Olmo, Nico Williams; Morata (68′ Oyarzabal). CT: De La Fuente

Inghilterra (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi; Saka, Mainoo (70′ Palmer), Rice, Shaw; Foden (89′ Toney), Bellingham; Kane (61′ Watkins). CT: Southgate

Stadio: Olympiastadion (Berlino)

Arbitro: François Letexier (FRA)

Marcatori: 47′ Nico Williams, 73′ Palmer e 86′ Oyarzabal

Ammoniti: Kane, Dani Olmo, Stones e Watkins

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.