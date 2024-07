La partita Spagna-Inghilterra si giocherà allo stadio “Olympiastadion” di Berlino, domenica 14 luglio, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta Tv su Sky Sport e su Rai 1, mentre le alternative streaming saranno rappresentate, oltre che da Rai Play e SkyGo, anche da Now Tv Sport, piattaforma dove tutti gli utenti che avranno sottoscritto un abbonamento, avranno accesso a tutti i contenuti Sky.

Dove vedere Spagna-Inghilterra in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 14-07-2024.

L’ultimo atto degli Europei 2024 vedrà coinvolte le due finaliste Spagna e Inghilterra, entrambe con lo stesso obiettivo, quello di alzare la coppa al cielo.

La Roja resta la Nazionale che più di tutte ha meritato la partecipazione in finale dopo aver battuto squadre come Italia–Germania e Francia. Il gruppo guidato da De La Fuente ha dimostrato di essere perfettamente assemblato e che fa delle sue armi migliori un palleggio asfissiante, impreziosito anche da molte verticalizzazioni e un immediato pressing una volta persa palla. Gli iberici vorranno aggiornare il proprio palmares, il quale vanta attualmente 3 campionati Europei vinti nel 1964, 2008 e nel 2012 nel tentativo di aggiungere un nuovo titolo che porterebbe la Spagna ad essere l’unica nazionale a poter vantare 4 titoli di questa competizione.

Dall’altra parte nuovamente l’Inghilterra, la quale, dopo aver perso la finale contro l’Italia nel corso dell’ultima edizione degli Europei, avrà l’opportunità di riscattarsi andando a giocare la sua seconda finale consecutiva. Questa volta, però, servirà un approccio totalmente diverso rispetto a quello di qualche anno fa, questo perché gli iberici non saranno di certo attendisti e cercheranno di imporre fin da subito il proprio gioco. La nazionale allenata da Southgate avrà ancora una volta l’opportunità di poter aggiungere in bacheca un trofeo che fin qui è rimasto estraneo a quest’ultima e questa volta gli inglesi cercheranno di non lasciare nulla di intentato e di portare a casa la coppa.

Dove vedere Spagna-Inghilterra in diretta Tv e Streaming

Partita : Spagna-Inghilterra

: Spagna-Inghilterra Data: 14 luglio

14 luglio Orario: 21:00

21:00 Diretta Tv : Sky Sport e Rai 1

: Sky Sport e Rai 1 Streaming: Now Tv, Rai Play e SkyGo

Spagna-Inghilterra sarà visibile in diretta tv su Sky, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport Uno (201) e Sky sport 4k (213). Inoltre, il match sarà trasmesso in chiaro su Rai 1.

L’alternativa streaming sarà rappresentata da Now Tv, piattaforma sulla quale, attraverso il proprio abbonamento, sarà possibile accedere a tutti i contenuti Sky, sottoscrivendo l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99 euro al mese. Così come anche l’applicazione Rai Play consentirà a tutti di poter prendere visione dello streaming del match in maniera totalmente gratuita, scaricando l’app dal proprio store quest’ultima disponibile sia per IOS che per Android.

La partita Spagna-Inghilterra potrà essere seguita sull’app SkyGo, scaricabile gratuitamente dal proprio store per Pc, Tablet e Smartphone, attraverso la quale, inserendo le proprie credenziali, si potrà accedere allo streaming del match.

Spagna-Inghilterra le ultimissime:

Nessun cambio per De La Fuente che si affiderà agli stessi 11 che l’hanno condotto fino a questo punto della competizione. In difesa inamovibili Carvajal e Cucurella sulle fasce, cosi come Le Normand e Laporte centrali. A centrocampo l’unica assenza di lusso sarà quella di Pedri, uscito per infortunio contro la Germania. Al suo poso ci sarà Dani Olmo con Fabian Ruiz e Rodri qualche metro dietro. Davanti i due giovani rampati Williams e Yamal andranno a comporre il tridente offensivo insieme ad Alvaro Morata unica punta centrale.



Negli inglesi, Southgate confermerà il 3-4-2-1, con l’uragano Kane al centro dell’attacco, mentre alle sue spalle agiranno da trequartisti Bellingham e Foden. A centrocampo la regia sarà affidata a Rice, il quale sarà affiancato dal giovane Mainoo, mentre sugli esterni di centrocampo prenderanno posto Saka a destra e Trippiar dalla parte opposta. La retroguardia, invece, sarà composta dal trio Konsa-Stones-Walker, i quali andranno a schermare Pickford.

Spagna-Inghilterra Probabili Formazioni:

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon: Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams; Morata. CT De la Fuente.



INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Konsa; Trippier, Mainoo, Rice, Saka; Bellingham, Foden; Kane. CT Southgate.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.