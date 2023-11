Video Gol Highlights San Marino-Italia 0-7, Qualificazioni Europee Under 21: sintesi 16-11-2023

Highlights e Video Gol di San Marino-Italia 0-7: vittoria e risultato non erano in discussione, ma i ritmi non sempre sono stati alti, inevitabilmente, e si dovrà lavorare su questo in vista della fondamentale trasferta irlandese di martedì prossimo.

Pirola, Gnonto (due volte), Volpato, Fabbian, Esposito su rigore e Bianco sono gli autori dei sette gol.

L’Italia è in vetta al raggruppamento con 10 punti, uno in più dell’Irlanda che domani in Norvegia proverà a riprendersi il primato in vista dello scontro diretto del 21 novembre.

La Sintesi di San Marino-Italia 0-7

Gli azzurrini cominciano col piglio giusto e, dopo una traversa di Volpato da posizione ravvicinata al 3°, al 5° passano in vantaggio: su azione da corner, battuto dallo stesso numero 23, Pirola salta e batte Amici.

I ritmi molto elevati dell’inizio si abbassano subito dopo la rete e le successive occasioni giungono solo tramite conclusioni da lontano, una di Volpato e una di Gnonto, che il portiere di casa respinge.

Alla mezz’ora il raddoppio: Gnonto è bravo a farsi trovare ben appostato e da pochi metri trasforma facilmente in oro la sponda di Esposito su cross di Calafiori.

Senza sponda, invece, la rete del 3-0 dieci minuti dopo: è sempre Gnonto a metter dentro la sfera su altro traversone dalla sinistra del terzino con la casacca numero 3. Il primo tempo si chiude con un salvataggio sulla linea di Giambalvo che nega ancora la rete a Volpato.

In apertura di secondo parziale Calafiori sforna il secondo assist di oggi lanciando Volpato, che entra in area e batte Amici con un tiro non irresistibile che il portiere sanmarinese si lascia scappare.

Arrivano i primi cambi e uno dei nuovi entrati, Fabbian, va in gol al minuto 53 con un bel colpo di testa sull’ennesimo cross di Calafiori.

Va vicino al gol anche Turricchia con una zuccata neutralizzata da Amici, ma il sesto gol è solo rimandato e arriva al 61° su rigore assenato per una trattenuta di Matteoni ai danni di Gnonto e trasformato perfettamente da Esposito.

Non accade altro e nell’ultima mezz’ora, oltre a vari cambi da ambo le parti, si registrano solo alcuni tiri, uno da fuori di Ndour respinto da Amici, il bel rasoterra di Bianco che vale il 7-0 e, infine, quello di Calafiori finito fuori di poco. Null’altro. Il match termina dopo due minuti di recupero.

Il Tabellino di San Marino-Italia 0-7

San Marino (3-5-2): Amici; Giambalvo (61′ Zavoli), Matteoni, Pasolini; Giocondi, Rastelli (81′ Dolcini), Zannoni, Toccaceli (70′ Gasperoni), Contadini (81′ Benvenuti); Sensoli, Famiglietti (61′ Santi). CT: Cecchetti

Italia (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti (46′ Turricchia), Ghilardi, Pirola (62′ Guarino), Calafiori; Casadei (46′ Fabbian), Prati (57′ Bianco), Ndour; Volpato; Esposito, Gnonto (73′ Ambrosino). CT: Nunziata

Marcatori: 5′ Pirola, 30′ e 39′ Gnonto, 46′ Volpato, 53′ Fabbian, 62′ rig. Esposito e 83′ Bianco

Arbitro: Hyytia (FIN)

Ammoniti: Matteoni, Santi e Gasperoni