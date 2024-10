Dove vedere Italia-Israele in diretta Tv, Streaming e Probabili Formazioni 09-10-2024

La partita Italia-Israele si giocherà al “Bluenergy Stadion” di Udine, lunedì 14 ottobre, alle ore 20:45. Il match sarà visibile in chiaro su Rai 1, mentre sarà possibile accedere allo streaming del march collegandosi sull’app Rai Play.

Reduci da un amaro pareggio contro il Belgio, il gruppo azzurro di Luciano Spalletti si appresterà a concludere questa nuova pausa nazionali disputando la prima gara del girone di ritorno di Nations League contro Israele. Nella partita dello scorso giovedì contro i belgi soltanto la sfortuna ha negato il successo agli azzurri, visto che l’Italia è stata costretta a giocare in dieci uomini dopo l’espulsione di Pellegrini alla mezzora di gioco, elemento che poi ha permesso al gruppo avversario di raggiungere nella ripresa il pareggio con il gol di Trossard. Ora, però, l’Italia avrà nuovamente il compito di vedersela contro gli israeliani, i quali all’andata furono superati soltanto di misura con un secco 1-2, punteggio che lo stesso Spalletti si augura possa essere più ampio stavolta.

Dall’altra parte la compagine israeliana, appunto, la quale è ancora alla ricerca del primo punto nel proprio girone, gli uomini del tecnico Shimon hanno, infatti, incassato tre sconfitte fin qui contro Italia, Francia e Belgio riuscendo a mettere a segno solamente 3 reti e incassandone ben 9. Servirà, dunque, un’inversione drastica di rotta al gruppo israeliano se si vorrà cercare di strappare quantomeno un punto agli azzurri.

Dove vedere Italia-Israele in diretta Tv e Streaming

Il match Italia-Israele valido per il quarto turno del Gruppo 2 di Nations League, verrà trasmessa in esclusiva sulla Rai con il canale di riferimento che sarà Rai 1. Lo streaming del match, invece, sarà accessibile tramite l’app Rai Play, la quale è gratuitamente scaricabile attraverso lo store sia per IOS che per Android per tutti i dispositivi come Smartphone, Tablet e PC.

Un altro modo per seguire lo streaming della partita in programma al “Stadio Bluenergy” potrà essere quello di collegarsi direttamente al sito ufficiale della Rai tramite il proprio PC o Notebook.

Italia-Israele le ultimissime:

Spalletti si affiderà tra i pali a Vicario, il quale prenderà il posto di Donnarumma. In difesa il blocco dei tre sarà composto da Gatti-Calafiori e Buongiorno. A centrocampo, invece, occhio a Frattesi che vorrà continuare a difendere il titolo di miglior marcatore azzurro dell’era Spalletti, che sarà affiancato dal giovane Pisilli e da Fagioli in regia. Sugli esterni spazio a Udogie e Cambiaso, mentre davanti coppia fissa Raspadori-Retegui.

Italia-Israele le probabili formazioni:

Italia (3-5-1-1): Vicario; Gatti, Buongiorno, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Pisilli, Udogie; Raspadori; Retegui. CT: Luciano Spalletti.

Israele (4-2-3-1): Gerafi; Feingold, Nachmias, Shlomo, Leidner; Kanikovski, Abu Fani; Abada, Peretz, Gloukh; Baribo. CT: Ran Ben Shimon.

