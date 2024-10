Video Gol Highlights Italia-Israele 4-1: sintesi 14-10-2024

Highlights e Video Gol di Italia-Israele 4-1, 4° giornata Nations League: giochiamo benissimo e vinciamo nettamente contro gli israeliani in una sfida dalle mille controversie extra-campo. Compatti, a tratti spumeggianti, facciamo quattro gol e pazienza per la rete subita casualmente. La Final Eight è ora realtà, bisogna vedere se da primi o da secondi.

Retegui apre le marcature, Di Lorenzo firma la sua prima doppietta in carriera e, tra un gol e l’altro del difensore, trovano il gol anche Abu Fani e Frattesi.

Siamo in testa con 10 punti e la Francia (2-1 sul Belgio) è 2° con 9. I belgi restano a 4 e dovranno sostenere gli spareggi per non retrocedere, mentre torna in B proprio Israele, rimasto a 0. A novembre gli ultimi due appuntamenti contro Belgio e Francia.

La Sintesi di Italia-Israele 4-1

Tolto un palo sfiorato da Gloukh dopo otto minuti, la partita è in mano totalmente nostra e di occasioni per segnare ne abbiamo a bizzeffe, ma Glazer è sempre molto bravo a sventarle oppure siamo poco precisi noi.

Abbiamo occasioni con Retegui, ben due per lui, e per Tonali, ma il primo coglie prima l’esterno della rete e poi, di testa, manca la rete a causa di un grande intervento di Glazer, che con il corpo sventa anche il tiro di Tonali tutto solo in area.

Meritiamo il gol e al 41° lo troviamo dal dischetto: Tonali subisce un pestone in area da Peretz e Retegui lo trasforma con un potente tiro che termina nel sette. Poco dopo potremmo raddoppiare, ma Raspadori non si aspetta che Retegui fingesse il tiro per poi mettere in mezzo il pallone e la punta del Napoli cade malamente in area senza alcun contatto. Il primo tempo termina qui.

Inizia la ripresa e dopo nemmeno una decina di minuti raddoppiamo: Raspadori scodella una gran punizione in area che Di Lorenzo spedisce in rete con un gran colpo di testa.

Al minuto 67, improvvisamente, subiamo il gol israeliano per mano di Abu Fani: già in gol all’andata, dalla bandierina del corner il centrocampista sorprende Vicario, che non riesce a saltare a causa del blocco di un avversario, con una parabola che termina direttamente in rete. Il VAR convalida il gol.

Non ci scomponiamo, però, e al 73° ritorniamo in vantaggio di due reti grazie a una bellissima azione di Dimarco, che accelera e crossa basso per l’inserimento perfetto di Frattesi, che insacca da pochi metri. Sei minuti dopo, troviamo anche la quarta rete ed è ancora Di Lorenzo a segnare con un bel tiro da limite dopo gran galoppata, ancora sulla sinistra, di Udogie.

Video Gol e Highlights Italia-Israele 4-1

Il Tabellino di Italia-Israele 4-1

Italia (3-5-1-1): Vicario; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi (87′ Buongiorno), Ricci (46′ Fagioli), Tonali, Dimarco (74′ Udogie); Raspadori (74′ Maldini), Retegui (84′ Lucca). CT: Spalletti

Israele (3-4-2-1): Glazer; Fleingol, Nachmias, Baltaks; Abada (76′ Baribo), Kanichowsky (46′ Jaber), Abu Fani, Haziza; Peretz (80′ Safuri), Gloch; Madmon (64′ Khalaili). CT: Ben Shimon

Marcatori: 41′ rig. Retegui, 54′ 80′ Di Lorenzo, 67′ Abu Fani e 73′ Frattesi

Arbitro: Ricardo de Burgos (SPA)

Ammoniti: Cambiaso

