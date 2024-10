Video Gol Highlights Aston Villa-Bologna 2-0: Sintesi 22-10-2024

Video Gol e Highlights Aston Villa-Bologna 2-0, 3° Giornata Champions League: segnano McGinn e Duran

L’Aston Villa batte il Bologna all’Aston Villa di Birmingham nella terza giornata della fase a girone unico di Champions League.

E’ en plein per gli inglesi, che raggiungono quota nove punti in questo incredibile inizio di stagione europea, mentre è la seconda sconfitta consecutiva per i felsinei, fermi a quota un punto.

Sintesi di Aston Villa-Bologna 2-0

Squadra titolare per Unai Emery, che schiera Konsa, Diego Carlos, Pau Torres e Maatsen in difesa davanti a Martinez, il solito Onana con Tielemans in mediana, scelti McGinn e Rogers con Bailey sulla trequarti alle spalle di Duran unica punta.

Out Aebischer, Cambiaghi, El Azzouzi e Ferguson per Vincenzo Italiano, che punta su Posch, Lucumì, Beukema e Lykogiannis in difesa a protezione di Skorupski, in mediana torna Urbanski con Freuler e Fabbian, in attacco Orsolini, Dallinga e Ndoye.

E’ una partita molto equilibrata e combattuta nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Sono due squadre che giocano bene palla al piede, ma difendono anche cn compattezza e ordine, non lasciando molti spazi agli avversari.

Sono le due punte a rendersi pericolosi, Dallinga e Duran, ma senza fortuna, e ci prova anche McGinn, nel mezzo i gialli a Posch e Orsolini.

Cambia completamente il copione della partita nel secondo tempo anche grazie ai cambi in apertura, visto che entrano Odgaard e Barkley al posto di Orsolini e Onana.

Dopo i gialli di Lykogiannis, Barkley e Freuler, nel mezzo i tentativi di Bailey e Posch, al 55′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con McGinn, che trova il gol del vantaggio direttamente da calcio d’angolo.

E al 64′ minuto i padroni di casa raddoppiano con Duran, su assist di Rogers, lanciato a porta da Diego Carlos.

Girandola di cambi: dentro Iling-Junior, Kamara, Watkins, Philogene, Ramsey, Castro e Moro, fuori Ndoye, Tielemans, Duran, McGinn, Bailey, Dallinga e Urbanski.

Nonostante le tante sostituzioni, gli ospiti non riescono proprio a reagire, sono troppo contratti e i padroni di casa sono bravissimi a gestire il doppio vantaggio, nonostante nel finale Beukema venga fermato solo dal palo.

Highlights e Video Gol di Aston Villa-Bologna 2-0:

Tabellino di Aston Villa-Bologna 2-0

ASTON VILLA (4-2-3-1): Emiliano Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Maatsen; Onana (46’ Barkley), Tielemans (78’ Kamara); McGinn (65’ Philogene-Bidance), Rogers, Bailey (65’ Ramsey); Duran (65’ Watkins). All.: Emery.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Fabbian, Freuler, Urbanski (66’ Moro); Orsolini (46’ Odgaard), Dallinga (66’ Castro), Ndoye (77’ Iling Jr). All.: Italiano.

ARBITRO: Joao Pinheiro (Portogallo)

GOL: 55’ McGinn, 64’ Duran

ASSIST: Rogers (A, 2-0)

AMMONITI: Orsolini (B), Posch (B), Lykogiannis (B), Freuler (B)

ESPULSI: –

NOTE: recupero 2’+3′

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.