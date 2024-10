Video Gol e Highlights Juventus-Stoccarda 0-1 , 3° Giornata Champions League: decide Toure in pieno recupero.

Una partita in cui i bianconeri non sono pervenuti. Pochi tiri in porta, possesso palla e gioco in mano ai tedeschi. Notevoli difficoltà per gli uomini di Thiago Matta nel trovare un proprio gioco. I tedeschi sono stati più abili e solo in pieno recupero riescono a portare a casa il risultato! Merito di uno straordinario Perin, che ha parato un rigore e si è reso protagonista di interventi miracolosi in altre circostanze.

Bianconeri che, dopo il primo stop, rimangono a quota 6. Mentre lo Stoccarda risale a quota 4, ora in piena zona qualificazione ai prossimi turni.

Juventus-Stoccarda, 3° giornata di Champions League

Sintesi di Juventus-Stoccarda 0-1

Pronti, via e gli ospiti si rendono pericolosi per primi. Al terzo minuto Maximilian Mittelstadt effettua un rasoterra centrale che viene respinto dal portiere Perin.

Mittelstadt ancora una volta è protagonista, servendo un assist per Vagnoman. Quest’ultimo è bravo a concludere con un colpo di testa, ma la sfera termina a lato.

Primo quarto d’ora che passa con i bianconeri che non riescono a creare occasioni nitide davanti alla porta avversaria. I tedeschi, invece, hanno già effettuato cinque tiri, di cui uno nello specchio della porta.

Verso la metà della prima frazione ci prova Fagioli con un calcio di punizione, il quale però non ha esito positivo. Alla mezz’ora un passaggio libera Ermedin Demirovic in area. Quest’ultimo riesce a superare Perin in uscita, ma sfortunatamente per lui manda il pallone contro il palo di destra!

Un minuto più tardi ancora ospiti pericolosi con Undav il quale controlla un passaggio millimetrico del compagno, arriva a calciare un rasoterra che trova pronto Perin a deviare il tentativo.

A cinque minuti dal termine del tempo regolamentare Deniz Undav ha un’occasione importante su cross morbido che prova a sfruttare con un colpo di testa indirizzato sotto la traversa. Perin, attento e reattivo, sventa l’occasione.

A due minuti dalla conclusione ancora un tiro dalla distanza di Vagnoman, con pallone che termina di poco largo sulla sinistra.

Dopo un minuto di recupero l’arbitro manda le due squadre negli spogliatoi.

Ripresa che inizia con gli ospiti ancora propositivi. Già al terzo minuto, Undav si fioda per ricevere un cross di un compagno e colpire la sfera. La conclusione finisce in rete sulla destra, ma l’arbitro va a rivedere l’azione al VAR e annulla la marcatura per un fallo di mano in impostazione.

All’undicesimo minuto prima grande occasione nella ripresa per i bianconeri. Yildiz si coordina bene, ma il suo tiro termina di poco fuori al palo di destra!

Verso la metà della ripresa occasione importante ancora per gli ospiti. Demirovic riceve un passaggio e decide per la conclusione. Il tiro, effettuato dalla media distanza, è indirizzato sotto l’incrocio dei pali, ma Perin con un ottimo intervento evita la realizzazione.

Un minuto più tardi Millot avanza sgusciando tra i difensori avversari, arriva alla conclusione, indirizzando la sfera nell’angolino basso di destra. Perin è attento e blocca il tentativo!

Tre minuti più tardi la prima vera occasione costruita dai bianconeri. Kenan Yildiz è bravo a colpire un pallone rimbalzante, ma il portiere rivale è attento e con una grande parata evita lo svantaggio!

Poco dopo la mezz’ora Jamie Leweling riceve la sfera sui piedi, dal centro dell’area calcia immediatamente in porta, ma uno dei difensori libera.

All’ottantatreesimo minuto di gioco, proteste dei tedeschi per un fallo ai danni di Rouault. L’arbitro, dopo pochi minuti, viene richiamato al VAR per controllare se esistono i presupposti per la concessione del penalty. Il direttore di gara concede il calcio di rigore ai tedeschi. Alla battuta si posiziona Millot, il quale calcia nell’angolino di sinistra, ma Perin con un grande recupero, blocca il tentativo! Si rimane sullo 0-0!

VANTAGGIO DELLO STOCCARDA! Nel secondo minuto di recupero, Enzo Millot con una grande azione serve Toure, il quale effettua una conclusione precisa sulla destra, imparabile per Perin!

Gli assalti finali dei bianconeri non riescono a produrre risultati positivi.

Highlights e Video Gol di Juventus-Stoccarda 0–1

Tabellino di Juventus-Stoccarda 0–1

JUVENTUS (4-1-4-1): Perin; Savona (55′ Andrea Cambiaso), Kalulu, Danilo, Cabal; Fagioli; Conceicao (55′ Timothy Weah), McKennie (55′ Manuel Locatelli), Thuram (90’Jonas Rouhi), Yildiz; Vlahovic (68′ Vasilije Adzic). All. Motta

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Vagnoman, Rouault, Chabot, Mittelstadt (97′ Anrie Chase); Karazor, Stiller; Millot, Undav (74′ RIeder), Leweling; Demirovic (62′ Toure). All. Hoeness

ARBITRO: Eskas (Norvegia)

GOL: 92′ El Bilal Toure (S)

ASSIST: 92′ Millot (S)

AMMONITI: 51′ Demirovic (S), 54′ Rouault (S), 81′ Danilo (J), 85′ Danilo (J)

ESPULSIONI: 85′ Danilo (J)

NOTE: Un minuto di recupero al termine del primo tempo,

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.