Pronostico e quote Spagna-Italia, 2° giornata Gruppo B Euro 2024

Pronostico e migliori quote di Spagna – Italia, 2° Giornata Gruppo B Euro 2024: match che promette gol e spettacolo tra le due nazionali pretendenti al 1° posto del Girone.

Giovedì sera alle 21:00 a Gelsenkirchen scenderanno in campo Spagna e Italia per la seconda, decisiva, sfida del Gruppo B. Entrambe le nazionali hanno vinto il loro match d’esordio rispettivamente contro Albania gli azzurri per 2 a 1 in rimonta e con un netto 3 a 0 gli spagnoli contro la Croazia.

Un pareggio tra Italia e Spagna, specie se nell’altra sfida tra Albania e Croazia una delle due dovesse prevalere, renderebbe ancor più emozionante l’ultimo turno mentre una vittoria garantirebbe l’anticipato passaggio del turno e metterebbe una seria ipoteca anche sul primo posto nel girone.

Vinta agevolmente, o quasi, la partita d’esordio (2-1 all’Albania noi e 3-0 ai danni della Croazia gli spagnoli), ecco che arriva lo scontro diretto tra le due nazionali che si sono già incontrate nella Finale di Euro 2012 vinta nettamente dalle furie rosse, mentre a Euro 2020 in semifinale gli azzurri hanno prevalso ai rigori.

Poco da dire se non che le due selezioni appaiono in ottima forma fisica e mentale e la vittoria all’esordio ha portato ancor più positività.

Mentre la Spagna ha cinicamente sfruttato le tre occasioni avute contro la Croazia firmando altrettante reti, noi, pur vincendo con merito, non abbiamo fatto lo stesso, concedendo all’Albania un gol repentino e un’ultima occasione in pieno recupero rischiando la beffa. In mezzo tanto azzurro, ma solo due gol che potevano e dovevano essere molte di più.

Secondo le quote dei principali bookmakers si preannuncia una sfida equilibratissima e noi concordiamo.

E’ molto difficile pronosticare un risultato esatto. Per quanto ci riguarda, prevediamo una partita in cui entrambe le squadre potrebbero andare a segno, anche più di una volta ciascuna, e non prevediamo nemmeno vittorie con scarti maggiori di due reti. Molto più intrigante è un pareggio con gol.

Pronostico e Miigliori Quote di Italia Spagna:

L’Italia ha recuperato consapevolezza e tranquillità dopo la fine dell’era Mancini e l’approdo sulla panchina di Luciano Spalletti, che ha completato il girone di qualificazione all’Europeo racimolando i punti necessari alla qualificazione diretta senza passare dai playoff.

La Spagna, che ha salutato Luis Enrique dopo l’eliminazione agli ottavi di finale nell’ultima Coppa del Mondo, è stata affidata a Luis De La Fuente, precedentemente CT dell’Under 21 iberica.

Proprio durante il mandato con le giovanili, il tecnico spagnolo affrontò in due circostanze i pari età italiani ed ebbe a lamentarsi del gioco ritenuto aggressivo e scorretto, a suo dire, dei nostri. Accadde nel 2019 e nel 2021 in due sfide valevoli per gli Europei di categoria e in particolare l’ultima finì con tre cartellini rossi e nessun gol.

Come detto, prevediamo un pareggio con gol e, tutt’al più, un successo di misura di una delle due compagini. Interessante anche la possibilità di un 2-1 come risultato finale, quindi consigliamo una combo GG+Over 2.5 oppure una delle due combinazioni, GG o Over 2.5.

Probabili Formazioni di Italia – Spagna:

I nostri dovrebbero essere schierati con lo stesso modulo e gli stessi interpreti visti all’esordio, mentre gli spagnoli potrebbero scendere in campo con una novità, Laporte al posto di Nacho Fernandez.

Non è tuttavia peregrina l’ipotesi di un cambio di modulo da parte di Spalletti, che potrebbe optare per una difesa a 3 passando a un 3-5-2, ideale per contrastare le sfuriate offensive degli iberici, oppure un 3-4-2-1.

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri; Yamal, Morata, Nico Williams. CT: De La Fuente.

Italia (3-4-2-1): Donnarumma; Mancini, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Jorginho, Barella, Dimarco; Chiesa, Frattesi; Scamacca. CT: Spalletti.

Precedenti e Statistiche di Italia – Spagna:

A livello di Europei Italia e Spagna si sono affrontate addirittura per otto volte. La prima volta fu nell’edizione del 1980 in Italia e finì a reti bianche; otto anni dopo, azzurri e spagnoli si affrontarono anche nell’edizione ospitata dall’allora Germania Ovest e, nella fase a gironi, vincemmo 1-0.

Ci ritrovammo, a livello continentale, solo vent’anni dopo (nel 1994 era una sfida valevole per i quarti di finale del Mondiale) e, dopo lo 0-0 al 120°, uscimmo ai tiri di rigore.

Agli Europei del 2012 Italia e Spagna si sono affrontate per ben due volte: nel girone finì 1-1 e nella Finale ci fu una netta sconfitta per 4 a 0. Meglio andò nel 2016 con Antonio Conte in panchina 2 a 0 per noi agli ottavi e meglio ancora nel 2021, vittoria ai rigori in semifinale.

Poi tante amichevoli, sfide di qualificazione al Mondiale, due confronti mondiali risolti a nostro favore (1934 e 1994) e due sfide di Nations League con altrettante vittorie spagnole.

IL BILANCIO AGLI EUROPEI (in 7 precedenti)

vittorie ITALIA: 3 (di cui una ai rigori)

(di cui una ai rigori) pareggi: 2

vittorie SPAGNA: 2 (di cui una ai rigori)

IL BILANCIO IN TUTTE LE COMPETIZIONI UFFICIALI* (in 15 precedenti):

vittorie ITALIA: 5 (di cui una ai rigori)

(di cui una ai rigori) pareggi: 4

vittorie SPAGNA: 6 (di cui due ai rigori)

(di cui due ai rigori) * tra Mondiali (3), Europei (7), Nations League (2), qualificazioni Mondiali (2) e Confederations Cup (1)

