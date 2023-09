Italia Under 21, i convocati per Lettonia e Turchia: tante novità per il ct Nunziata

Ecco tutti i convocati del ct Nunziata per le sfide dell’Italia Under 21 contro Lettonia e Turchia

Dopo la rivoluzione è tempo di ricostruzione per l’Italia Under 21, affidata dalla FIGC a Carmine Nunziata, precedentemente già ct dell’Under 20.

E, infatti, le prime convocazioni ricalcano le gesta degli Europei Under 20 disputati qualche mese fa, perché la scelta del ct è di ricominciare da un gruppo ben formato.

Le prime due sfide da affrontare saranno contro la Lettonia a Jurmala, in programma venerdì 8 settembre alle ore 16, e la Turchia a Sakarya, martedì 12 alle ore 18:30.

Gli azzurrini danno inizio al proprio cammino nella fase a gironi di qualificazione ai prossimi Europei, in programma nel 2025 in Slovacchia, inseriti nel Gruppo A con Irlanda, Norvegia e San Marino.

I convocati dell’Italia Under 21 contro Lettonia e Turchia

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Pro Vercelli), Gioele Zacchi (Giana Erminio)

Difensori: Giorgio Cittadini (Monza), Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (Sampdoria), Gabriele Guarino (Empoli), Lorenzo Pirola (Salernitana), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Destiny Iyenoma Udogie (Tottenham), Mattia Zanotti (Sankt Gallen)

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Leicester), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Fabio Miretti (Juventus), Cher Ndour (Paris Saint Germain), Simone Panada (Sampdoria), Matteo Prati (Cagliari), Franco Heubang Tongya (Odense)

Attaccanti: Marco Nasti (Bari), Lorenzo Colombo (Monza), Gaetano Pio Oristanio (Cagliari), Francesco Pio Esposito (Spezia)

Calendario dell’Italia Under 21

Venerdì 8 settembre (ore 16 italiane): Lettonia-Italia (Jurmala)

Martedì 12 settembre (ore 18.30 italiane): Turchia-Italia (Sakarya)

Martedì 17 ottobre (ore 17.45): Italia-Norvegia (Bolzano)

Giovedì 16 novembre: San Marino-Italia

Martedì 21 novembre: Irlanda-Italia

Venerdì 22 marzo 2024: Italia-Lettonia

Martedì 26 marzo 2024: Italia-Turchia

Giovedì 5 settembre 2024: Italia-San Marino

Martedì 10 settembre 2024: Norvegia-Italia

Martedì 15 ottobre 2024: Italia-Irlanda