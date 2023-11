Dove vedere Atalanta-Inter in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 04-11-2023

La partita si giocherà allo stadio “Gewiss Stadium” di Bergamo, sabato 4 novembre alle ore 18:00. Il match sarà visibile in esclusiva Streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

Reduce dal successo rotondo per 0-3 in trasferta al Castellani contro l’Empoli, l’Atalanta di Giampiero Gasperini vuole continuare a macinare punti in classifica, consolidando sempre di più la propria presenza nelle prime quattro posizioni. L’avvio di stagione degli atalantini è da ritenersi più che positivo fin qui, con ben 19 punti totalizzati in oramai più di un quarto di campionato disputato. Il primo posto, infatti, dista solamente 6 lunghezze, differenza che Gasperini cercherà di colmare ulteriormente nel prossimo big match in programma sabato 4 novembre contro l’Inter.

Dall’altra parte ci sarà l’Inter di Simone Inzaghi, anch’essa reduce da un successo pesantissimo in casa contro la Roma per 1-0 deciso dal gol di Thuram. I nerazzurri sono reduci da un periodo di forma eccellente con 6 successi ottenuti nelle ultime 6 gare tra campionato e coppa. Gli uomini di Inzaghi avranno come obiettivo principale quello di cercare di strappare un nuovo successo nella trasferta ostica di Bergamo, così facendo darebbero un ulteriore slancio alla propria classifica, in attesa di contro risposte da parte delle inseguitrici. I meneghini sono inoltre reduci da una lunghissima striscia di imbattibilità contro l’Atalanta, nelle ultime 9 gare, infatti, sono emerse 5 vittorie e 4 pareggi raccolti dal comparto nerazzurro, striscia che Inzaghi si augura possa continuare anche nella gara di sabato pomeriggio.

Dove vedere Atalanta-Inter in diretta Tv e Streaming

Partita : Atalanta-Inter

: Atalanta-Inter Data: 4 novembre

4 novembre Orario: 18:00

18:00 Diretta Tv : Dazn

: Dazn Streaming: Dazn

Atalanta-Inter sarà trasmessa in esclusiva in Diretta Tv e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.

La partita Atalanta-Inter potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Atalanta-Inter le ultimissime:

Nella Dea resta viva l’apprensione per Scalvini, reduce da un dolore forte alla schiena, il quale comunque non dovrebbe essere tale da condizionare il suo impego contro i nerazzurri con Kolasinac e Toloi a completare il reparto davanti a Musso. Ritorna arruolabile anche Zappacosta, che dovrebbe essere il principale designato sulla fascia destra, con Ruggeri sul out opposto. In mezzo al campo, invece, agiranno De Roon ed Ederson. Davanti Koopmainers, sarà incaricato di supportare gli inserimenti di Lookman e Scamacca.

Tra le fila nerazzurre, invece, Inzaghi dovrà fare ancora a meno di Arnautovic e Cuadrado. In difesa non ci dovrebbero essere cambi di rotta con Pavard, Acerbi e Bastoni ancora a presidiare le proprie posizioni. Sulle fasce Dumfries e Dimarco saranno ancora i principali protagonisti con Darmian e Carlos Augusto pronti a subentrare. Tra i tre di centrocampo l’unico vero ballottaggio resta quello tra Barella e Frattesi con il primo leggermente in vantaggio per affiancare Calhanoglu e Mkhitaryan dal primo minuto. Davanti sarà ancora Thuram-Martinez con Sanchez opzione in corso.

Atalanta-Inter probabili formazioni:

Atalanta (3-4-3): Musso; Scalvini, Toloi, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, Lookman.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Simone Inzaghi