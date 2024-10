Dove vedere Milan-Club Brugge in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 22-10-2024

Dove vedere Milan-Club Brugge, 3° Giornata di Champions League, Martedì 22 Ottobre 2024 alle 18:45. Il match dello Stadio San Siro di Milano tra i rossoneri e il Brugge sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su Sky.

Come vedere Milan-Club Brugge in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Milan-Club Brugge

: Milan-Club Brugge Data : Martedì 22 Ottobre 2024

: Martedì 22 Ottobre 2024 Orario : 18:45

: 18:45 Canali TV : Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite).

: Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite). Streaming: Sky Go, Now Tv

Sarà possibile vedere la sfida tra il Milan di Paulo Fonseca e il Club Brugge di Nicky Hayen, il 22 Ottobre 2024, alle ore 18:45 in diretta Tv su Sky, sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite).

Su Sky, la telecronaca di Milan-Club Brugge sarà affidata alla coppia Caressa-Bergomi.

Per poter guardare la partita Milan Club Brugge in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione della Serie A.

Milan-Club Brugge sarà visibile su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 251 “Sky Calcio HD”.

Il match è visibile su app anche con l’acquisto di un abbonamento Sky o del pacchetto dedicato sulla piattaforma Now Tv.

Le ultime di Milan-Club Brugge

Il Milan è a caccia del primo risultato utile di questa Champions League, iniziata con il piede sbagliato per i rossoneri reduci da due sconfitte nei due match disputati.

Nella sfida casalinga contro il Brugge, Paulo Fonseca avrà rientri importanti con un 11 titolare che potrà nuovamente contare su Rafa Leao, in panchina nel match contro l’Udinese.

Rientra tra i titolari anche Loftus-Cheek che giocherà con Pulisic a sostegno dell’unica punta, Alvaro Morata.

In difesa recupera Gabbia e si rivedono Theo Hernandez, reduce dalla squalifica in campionato, e Tomori.

Il Brugge di Hayen punterà sull’ex Serie A Skov Olsen che giocherà titolare nonostante qualche acciacco fisico.

Panchina, dunque, per Skoras così come anche per Nielsen. Indisponibili Boyata, Nilsson e Meijer mentre l’attacco sarà completato dalla punta Tzolis e il talento Jutglà.

Le probabili formazioni di Milan-Club Brugge

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata. All. Fonseca.



BRUGGE (4-3-3): Mignolet; Seys, Mechele, Ordóñez, DeCuyper; Onyedika, Jashari, Vanaken; Skov Olsen, Jutglà, Tzolis. All. Hayen

