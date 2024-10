Napoli, ancora nessun’intesa per il rinnovo di Kvicha Kvaratskhelia, decisivo l’incontro di settimana prossima.

Napoli, rinnovo Kvaratskhelia: ancora nessuna’intesa

Dopo le dichiarazioni del patron azzurro, Aurelio De Laurentis, il quale fece trapelare nel corso della sua intervista pochi giorni fa che il club partenopeo non avesse ancora raggiunto un’intesa per il rinnovo Kvaratskhelia, gli azzurri sarebbero ancora a lavoro nel tentativo di cambiare il coso delle cose. È da settimane che il Napoli starebbe provando a convincere l’agente del calciatore, Mamuka Jugeli a far accettare la proposta azzurra di un prolungamento contrattuale fissato a 6 milioni di euro all’anno, gli stessi che attualmente percepisce Romelu Lukaku.

L’offerta degli azzurri è di fatto molto allettante e permetterebbe alla stella georgiana di diventare il calciatore più pagato della rosa partenopea proprio in compagna dell’attaccante belga. Nel rinnovo gli azzurri avrebbero intenzione anche di fissare una clausola rescissoria superiore ai 100 milioni di euro, mossa che però non avrebbe, almeno attualmente, convinto l’entourage del calciatore.

L’agente del georgiano, insieme al suo assistito, sarebbero ancora fermi sulla richiesta degli 8 milioni di euro, con tanto di clausola rescissoria volta a non superare ai 100 milioni, richieste che almeno per il momento avrebbero di fatto gelato il Napoli. Risulterà essere, dunque, determinante il prossimo summit tra le parti in programma settimana prossima a Milano per cercare di raggiungere un intesa massima e, quindi, prolungare la permanenza di Kvaratskhelia a Napoli, se così non fosse è probabile che la società azzurra possa decidere di vendere la propria stella nella prossima finestra di mercato estiva.

