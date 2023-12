Salernitana-Milan, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Bennacer titolare domani”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della sfida di Campionato, tra il “suo” Milan e la Salernitana allenata da Filippo Inzaghi.

Ibrahimovic è tornato nel ruolo di dirigente e Pioli dichiara che non è minimamente cambiato. Domani sarà anche lui a seguito della squadra rossonera.

L’allenatore del Milan parla di Bennacer: “Spero abbia un buon minutaggio. Sta bene. Domani giocherà dall’inizio e rimarrà in campo fino a quando riuscirà”.

Alla domanda sul tema Superlega, Pioli dichiara di aver appena saputo la notizia, ma non ha, in questo momento, abbastanza elementi per poter giudicare.

Per quel che riguarda il tema Coppa D’Africa, l’ex allenatore di Lazio e Inter afferma che la convocazione dei calciatori non dipende dal Milan. se qualcuno mancherà, si troveranno soluzioni alternative.

Per quel che riguarda il tema calciomercato, ecco la risposta dell’allenatore rossonero: “Il club sa quali sono le nostre esigenze. Il club è disponibile ad intervenire a gennaio”.

Per quel che riguarda lo schieramento da mettere in campo domani, il tecnico rossonero dichiara che si baserà sulle caratteristiche della Salernitana.

Sul poco utilizzo di Krunic, questa la dichiarazione del tecnico del Milan: “In questo momento c’è qualcuno che sta meglio di lui”.

Sul tema dei calciatori infortunati, Pioli afferma che si sta lavorando per cercare una soluzione e si spera di tornare al più presto, alla normalità.