Calendario Serie A 2024-2025: le 38 Giornate

Serie A: Svelato il nuovo calendario 2024-2025, il campionato ripartirà il 18 agosto e terminerà il 25 maggio. Nel mezzo ci saranno anche quattro soste suddivise tra settembre, ottobre, novembre e marzo.

E’ appena stato reso noto, nell’evento presso l’Auditorium Multimediale di RDS a Roma, il calendario del prossimo campionato di Serie A che avrà inizio il 18 agosto e terminerà il 25 maggio 2025.

Prima dell’emissione del calendario, è stato mostrato il nuovo logo della Serie A, che dopo un quarto di secolo cambia partnership e, dunque, denominazione: dalla TIM a Enilive, la nuova controllata di ENI che si occupa di mobilità sostenibile.

Tornando al calcio, andiamo a vedere le caratteristiche della prossima, lunga, stagione che ci aspetta.

Anzitutto il calendario è nuovamente asimmetrico, ossia il girone di ritorno non sarà identico a quello d’andata nella sua sequenza. Questo accade da un paio di stagioni.

Non ci saranno più quattro turni infrasettimanali ma soltanto uno, la 10° giornata, in programma il 30 ottobre e niente più sosta invernale quindi tutti in campo il 22 e 29 dicembre e anche il 5 gennaio.

Sono 4 le soste del campionato per gli impegni della nazionale e sono i week end dell’8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 23 marzo.

Gli orari: le prime tre giornate si solgeranno nel tardo pomeriggio e in serata, quindi alle 18:30 e alle 20:45. Inoltre, la contemporaneità interesserà, da quest’anno, anche la penultima giornata e non più solo l’ultima.

Alla 1° Giornata subito emozioni forti per il neopromosso Como, che, tornato in A dopo ventuno anni, debutterà in casa della Juventus, mentre la vincitrice dell’ultimo campionato cadetto, il Parma, ospiterà la Fiorentina. L’ultima promossa, il Venezia, sarà invece di scena a Roma contro la Lazio.

Torino e Genoa testeranno subito le capacità di Milan e dei campioni in carica dell’Inter, mentre il nuovo Napoli di Antonio Conte ricomincerà da Verona.

I big match arriveranno subito, già alla 3° giornata: il Milan e la Juventus sfideranno rispettivamente Lazio e Roma, mentre il derby di Milano andrà in onda già alla 5° giornata, che vedrà opposte anche Napoli e Juventus.

Alla 9° giornata sarà già tempo di derby d’Italia a San Siro tra Inter e Juventus mentre Milan-Juventus si terrà alla 13°.

Calendario Serie A 2024-2025:

CALENDARIO GIRONE D’ANDATA SERIE A 2024-2025

1° giornata

Bologna-Udinese

Cagliari-Roma

Empoli-Monza

Genoa-Inter

Hellas Verona-Napoli

Juventus-Como

Lazio-Venezia

Lecce-Atalanta

Milan-Torino

Parma-Fiorentina

2^ GIORNATA

Cagliari-Como

Fiorentina-Venezia

Verona-Juventus

Inter-Lecce

Monza-Genoa

Napoli-Bologna

Parma-Milan

Roma-Empoli

Torino-Atalanta

Udinese-Lazio

3^ GIORNATA

Bologna-Empoli

Fiorentina-Monza

Genoa-Hellas Verona

Inter-Atalanta

Juventus-Roma

Lazio-Milan

Lecce-Cagliari

Napoli-Parma

Udinese-Como

Venezia-Torino

4^ GIORNATA

Atalanta-Fiorentina

Cagliari-Napoli

Como-Bologna

Empoli-Juventus

Genoa-Roma

Lazio-Verona

Milan-Venezia

Monza-Inter

Parma-Udinese

Torino-Lecce

5^ GIORNATA

Atalanta-Como

Cagliari-Empoli

Fiorentina-Lazio

Verona-Torino

Inter-Milan

Juventus-Napoli

Lecce-Parma

Monza-Bologna

Roma-Udinese

Venezia-Genoa

6^ GIORNATA

Bologna-Atalanta

Como-Verona

Empoli-Fiorentina

Genoa-Juventus

Milan-Lecce

Napoli-Monza

Parma-Cagliari

Roma-Venezia

Torino-Lazio

Udinese-Inter

7^ GIORNATA

Atalanta-Genoa

Bologna-Parma

Fiorentina-Milan

Verona-Venezia

Inter-Torino

Juventus-Cagliari

Lazio-Empoli

Monza-Roma

Napoli-Como

Udinese-Lecce

8^ GIORNATA

Cagliari-Torino

Como-Parma

Empoli-Napoli

Genoa-Bologna

Verona-Monza

Juventus-Lazio

Lecce-Fiorentina

Milan-Udinese

Roma-Inter

Venezia-Atalanta

9^ GIORNATA

Atalanta-Verona

Bologna-Milan

Fiorentina-Roma

Inter-Juventus

Lazio-Genoa

Monza-Venezia

Napoli-Lecce

Parma-Empoli

Torino-Como

Udinese-Cagliari

10^ GIORNATA

Atalanta-Monza

Cagliari-Bologna

Como-Lazio

Empoli-Inter

Genoa-Fiorentina

Juventus-Parma

Lecce-Verona

Milan-Napoli

Roma-Torino

Venezia-Udinese

11^ GIORNATA

Bologna-Lecce

Empoli-Como

Verona-Roma

Inter-Venezia

Lazio-Cagliari

Monza-Milan

Napoli-Atalanta

Parma-Genoa

Torino-Fiorentina

Udinese-Juventus

12^ GIORNATA

Atalanta-Udinese

Cagliari-Milan

Fiorentina-Verona

Genoa-Como

Inter-Napoli

Juventus-Torino

Lecce-Empoli

Monza-Lazio

Roma Bologna

Venezia Parma

13^ GIORNATA

Como-Fiorentina

Empoli-Udinese

Genoa-Cagliari

Verona-Inter

Lazio-Bologna

Milan-Juventus

Napoli-Roma

Parma-Atalanta

Torino-Monza

Venezia-Lecce

14^ GIORNATA

Bologna-Venezia

Cagliari-Verona

Como-Monza

Fiorentina-Inter

Lecce-Juventus

Milan-Empoli

Parma-Lazio

Roma-Atalanta

Torino-Napoli

Udinese-Genoa

15^ GIORNATA

Atalanta-Milan

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Torino

Verona-Empoli

Inter-Parma

Juventus-Bologna

Monza-Udinese

Napoli-Lazio

Roma-Lecce

Venezia-Como

16^ GIORNATA

Bologna-Fiorentina

Cagliari-Atalanta

Como-Roma

Empoli-Torino

Juventus-Venezia

Lazio-Inter

Lecce-Monza

Milan-Genoa

Parma-Verona

Udinese-Napoli

17^ GIORNATA

Atalanta-Empoli

Fiorentina-Udinese

Genoa-Napoli

Verona-Milan

Inter-Como

Lecce-Lazio

Monza-Juventus

Roma-Parma

Torino-Bologna

Venezia-Cagliari

18^ GIORNATA

Bologna-Verona

Cagliari-Inter

Como-Lecce

Empoli-Genoa

Juventus-Fiorentina

Lazio-Atalanta

Milan-Roma

Napoli-Venezia

Parma-Monza

Udinese-Torino

19^ GIORNATA

Atalanta-Juventus

Como-Milan

Fiorentina-Napoli

Verona-Udinese

Inter-Bologna

Lecce-Genoa

Monza-Cagliari

Roma-Lazio

Torino-Parma

Venezia-Empoli

CALENDARIO GIRONE DI RITORNO SERIE A 2024-2025

20° giornata

Bologna-Roma

Empoli-Lecce

Genoa-Parma

Lazio-Como

Milan-Cagliari

Monza-Fiorentina

Napoli-Verona

Torino-Juventus

Udinese-Atalanta

Venezia-Inter

21^ GIORNATA

Atalanta-Napoli

Bologna-Monza

Cagliari-Lecce

Como-Udinese

Fiorentina-Torino

Verona-Lazio

Inter-Empoli

Juventus-Milan

Parma-Venezia

Roma-Genoa

22^ GIORNATA

Como-Atalanta

Empoli-Bologna

Genoa-Monza

Lazio-Fiorentina

Lecce-Inter

Milan-Parma

Napoli-Juve

Torino-Cagliari

Udinese-Roma

Venezia-Verona

23^ GIORNATA

Atalanta-Torino

Bologna-Como

Cagliari-Lazio

Fiorentina-Genoa

Juventus-Empoli

Milan-Inter

Monza-Verona

Parma-Lecce

Roma-Napoli

Udinese-Venezia

24^ GIORNATA

Cagliari-Parma

Como-Juventus

Empoli-Milan

Verona-Atalanta

Inter-Fiorentina

Lazio-Monza

Lecce-Bologna

Napoli-Udinese

Torino-Genoa

Venezia-Roma

25^ GIORNATA

Atalanta-Cagliari

Bologna-Torino

Fiorentina-Como

Genoa-Venezia

Juventus-Inter

Lazio-Napoli

Milan-Verona

Monza-Lecce

Parma-Roma

Udinese-Empoli

26^ GIORNATA

Cagliari-Juventus

Como-Napoli

Empoli-Atalanta

Verona-Fiorentina

Inter-Genoa

Lecce-Udinese

Parma-Bologna

Roma-Monza

Torino-Milan

Venezia-Lazio

27^ GIORNATA

Atalanta-Venezia

Bologna-Cagliari

Fiorentina-Lecce

Genoa-Empoli

Juventus-Verona

Milan-Lazio

Monza-Torino

Napoli-Inter

Roma-Como

Udinese-Parma

28^ GIORNATA

Cagliari-Genoa

Como-Venezia

Empoli-Roma

Verona-Bologna

Inter-Monza

Juventus-Atalanta

Lazio-Udinese

Lecce-Milan

Napoli-Fiorentina

Parma-Torino

29^ GIORNATA

Atalanta-Inter

Bologna-Lazio

Fiorentina-Juventus

Genoa-Lecce

Milan-Como

Monza-Parma

Roma-Cagliari

Torino-Empoli

Udinese-Verona

Venezia-Napoli

30^ GIORNATA

Cagliari-Monza

Como-Empoli

Fiorentina-Atalanta

Verona-Parma

Inter-Udinese

Juventus-Genoa

Lazio-Torino

Lecce-Roma

Napoli-Milan

Venezia-Bologna

31^ GIORNATA

Atalanta-Lazio

Bologna-Napoli

Empoli-Cagliari

Genoa-Udinese

Lecce-Venezia

Milan-Fiorentina

Monza-Como

Parma-Inter

Roma-Juventus

Torino-Verona

32^ GIORNATA

Atalanta-Bologna

Como-Torino

Fiorentina-Parma

Verona-Genoa

Inter-Cagliari

Juventus-Lecce

Lazio-Roma

Napoli-Empoli

Udinese-Milan

Venezia-Monza

33^ GIORNATA

Bologna-Inter

Cagliari-Fiorentina

Empoli-Venezia

Genoa-Lazio

Lecce-Como

Milan-Atalanta

Monza-Napoli

Parma-Juventus

Roma-Verona

Torino-Udinese

34^ GIORNATA

Atalanta-Lecce

Como-Genoa

Fiorentina-Empoli

Verona-Cagliari

Inter-Roma

Juventus-Monza

Lazio-Parma

Napoli-Torino

Udinese-Bologna

Venezia-Milan

35^ GIORNATA

Bologna-Juventus

Cagliari-Udinese

Empoli-Lazio

Genoa-Milan

Inter-Verona

Lecce-Napoli

Monza-Atalanta

Parma-Como

Roma-Fiorentina

Torino-Venezia

36^ GIORNATA

Atalanta-Roma

Como-Cagliari

Empoli-Parma

Verona-Lecce

Lazio-Juventus

Milan-Bologna

Napoli-Genoa

Torino-Inter

Udinese-Monza

Venezia-Fiorentina

37^ GIORNATA

Cagliari-Venezia

Fiorentina-Bologna

Genoa-Atalanta

Verona-Como

Inter-Lazio

Juventus-Udinese

Lecce-Torino

Monza-Empoli

Parma-Napoli

Roma-Milan

38^ GIORNATA

Atalanta-Parma

Bologna-Genoa

Como-Inter

Empoli-Verona

Lazio-Lecce

Milan-Monza

Napoli-Cagliari

Torino-Roma

Udinese-Fiorentina

Venezia-Juventus

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.