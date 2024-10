Dove vedere Milan-Udinese in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 19-10-2024

Dove vedere Milan-Udinese, 8° Giornata di Serie A, Sabato 19 Ottobre 2024 alle 18:00. Il match dello Stadio San Siro di Milano tra i rossoneri e l’Udinese sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su DAZN.

Guarda Milan-Udinese in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Come vedere Milan-Udinese in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Milan-Udinese

: Milan-Udinese Data : Sabato 19 Ottobre 2024

: Sabato 19 Ottobre 2024 Orario : 18:00

: 18:00 Canali TV : DAZN (app e sito).

: DAZN (app e sito). Streaming: DAZN (app e sito).

Sarà possibile vedere la sfida tra il Milan di Paulo Fonseca e l’Udinese di Kosta Runjaic, il 19 Ottobre 2024, alle ore 18:00 in diretta Tv su DAZN.

Su DAZN, la telecronaca di Milan-Udinese sarà affidata alla coppia Pardo-Marcolin.

Per poter guardare la partita Milan Udinese in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione della Serie A.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Le ultime di Milan-Udinese

Il Milan prova a rialzarsi dalla sconfitta di Firenze riproponendo il 4-2-4 ormai classico di Fonseca.

Theo Hernandez non sarà del match vista la squalifica e sarà Terracciano a sostituirlo sull’out di sinistra.

In porta Maignan. In difesa confermati Royal (Calabria è out) e Gabbia, Pavlovic farà sedere Tomori in panchina.

A centrocampo la coppia Reijnders e Fofana. Davanti tre su quattro sono gli stessi di Firenze: Leao, Pulisic e Morata.

Titolare Okafor, che manderà in panchina Abraham.

L’Udinese approccia la sfida con il Milan recuperando Lovric e Payero dall’infermeria.

Ancora out Thauvin, fermato dal persistere del problema al costato. Nel 3-5-2 ci sarà Okoye in porta con Kabasele e Bijol affiancati da uno tra Lautaro Giannetti e Tourè. S

ulle fasce Ehizibue e Kamara. In mezzo al campo Karlstrom in cabina di regia insieme a Payero ed Ekkelenkamp.

Davanti Iker Bravo titolare insieme a Lucca.

Le probabili formazioni di Milan-Udinese

MILAN (4-2-4): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Terracciano; Reijnders, Fofana; Pulisic, Morata, Okafor, Leao. Allenatore: Paulo Fonseca.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Payero, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Bravo, Lucca. Allenatore: Runjaic

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.