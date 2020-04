Calciomercato Napoli: anche il Liverpool vuole Mertens

Calciomercato Napoli: il Liverpool di Jurgen Klopp punta Dries Mertens. I Reds offrono, al folletto belga, un contratto triennale.

Da Milik ad Allan, passando per Koulibaly fino ad arrivare a Dries Mertens. Il Napoli continua ad essere al centro di voci di mercato, presunte o reali, che riguardano i suoi tesserati.

Se Milk e Koulibaly sono i nomi più gettonati in questo periodo, ecco che nella lista dei possibili partenti finisce anche Dries Mertens. Il folletto belga infatti, secondo voci dell’ultim’ora sarebbe finito nella lista dei desideri del Liverpool.

Jurgen Klopp, viste le quasi certe partenze di Shaqiri e Origi a fine stagione, ha bisogno di un attaccante versatile che sia in grado di fare tanto l’esterno quanto la punta centrale. In questo senso il profilo del numero 14 partenopeo ben si adatta alle richieste del tecnico tedesco.

Mertens, dal canto suo, non vorrebbe lasciare Napoli. Nel capoluogo campano ha sempre ammesso di stare bene e anche il rapporto con Gattuso è migliorato dopo una fase iniziale non proprio idilliaca. La centralità del ragazzo di Lovanio nei progetti azzurri è quindi pressoché scontata, resta però da sistemare la questione rinnovo visto che il contratto del belga scade il prossimo 30 giugno.

De Laurentis, prima dell’emergenza Coronavirus aveva parlato personalmente con l’ex PSV al quale aveva proposto un prolungamento biennale a 5 milioni di euro netti a stagione. Il blocco totale aveva però messo in stan-by la questione rimandando il tutto ad emergenza superata.

Ora, con il persistere del lockdown e viste anche le incertezze legate alla ripresa di allenamenti e campionato, bisogna affrettare i tempi per non rischiare di perdere a 0 un elemento così importante. Inter e Chelsea hanno già manifestato il loro interesse e anche il Liverpool ora si fa avanti.

In Premier League, Mertens guadagnerebbe sicuramente di più e giocherebbe in quello che, a tutt’oggi, è il campionato più bello e più ricco del Mondo. Come evolverà la situazione ancora non lo sappiamo, possiamo solo aspettare.

