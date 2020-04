Emergenza Coronavirus: FIGC assegna Lo Scudetto del Cuore ai medici

La FIGC assegna il premio simbolico a tutti i protagonisti che lottano contro il Coronavirus. Un’iniziativa che vuole mettere in collegamento calcio e medicina, mettendo al centro i veri eroi del 2020.

Mentre ancora non si conoscono le sorti del calcio italiano, uno scudetto viene assegnato dalla FIGC. Si tratta dello Scudetto del Cuore, in favore di medici, personale sanitario, volontari, forza dell’ordine, forze armate e personale dei pubblici essenziali, che in prima linea lottano contro l’emergenza legata al Coronavirus.

Lo speciale riconoscimento, è un premio simbolico per quella che viene definita la Nazionale dell’Emergenza, giudicata la vera campionessa del 2020. Il logo consiste in un abbinamento tra il tricolore e il mondo dei medici: sul camice, emblema del personale medico, è raffigurata una bandiera italiana, con il simbolo #loscudettodelcuore e la scritta “Campioni d’Italia”.

Il premio verrà assegnato a Bergamo, città molto coinvolta nella pandemia. L’idea, collima con l’iniziativa del CT Roberto Mancini, cioè quella di unire la Nazionale maschile e femminile per festeggiare la fine dell’emergenza. L’idea della Federazione Italiana, è quella di far giocare la prima partita a questa Nazionale, una volta che la situazione sanitaria lo permetta, a San Siro a porte aperte. Sarebbe un’occasione per ricordare le vittime del COVID-19 e usare il calcio come collante sociale.

Il presidente Gabriele Gravina, ha dichiarato che l’idea di assegnare questo premio è volta anche a sgomberare il campo dalle polemiche legato allo sport. Il calcio, anche quando è fermo, ha enormi responsabilità a livello sociale e questo premio vuole riconoscere gli eroi di oggi, che sono nel cuore di tutta la gente.

Oltre a questa iniziativa, la FIGC ha comunicato che ha già pensato ad una iniziativa come raccolta fondi. Saranno messe all’asta, infatti, tutte le t-shirt a edizione limitata che indosseranno i calciatori e calciatrici della Nazionale nella prima partita in calendario. Inoltre, i vincitori dello Scudetto del Cuore faranno parte di una speciale categoria della prossima edizione della Hall of Fame del calcio italiano.

