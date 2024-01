Calciomercato Napoli: preso Dendoncker

Calciomercato Napoli: altro colpo in entrata per il Napoli, preso Leander Dendoncker dell’Aston Villa. Il classe 1995 arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato sui 10 milioni di euro.

Leander Dendoncker- Foto Profilo Social del Calciatore – Stadio Sport

Come prevedibile, dopo l’ennesima delusione incassata dal Napoli con l’ultima pesantissima sconfitta di Ryadh contro l’Inter, arriva una nuova mossa sul mercato dal parte del club partenopeo. Proprio Aurelio De Laurentis ha praticamente chiuso un nuovo grande colpo in entrata per gli azzurri, si tratta del classe 1995 belga, Leander Dendoncker, centrocampista difensivo dalla gran presenza fisica, il quale potrà rilevarsi molto utile al centrocampo di Walter Mazzarri in vista del girone di ritorno dove il Napoli dovrà fare sicuramente meglio rispetto al precedente.

L’intesa tra l’Aston Villa e il Napoli si è raggiunta sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato sui 10 milioni di euro. Il giocatore è atteso dunque nelle prossime ore a Napoli per svolgere le visite mediche di routine, prima di unirsi definitivamente al gruppo azzurro ed essere a disposizione di Mazzarri già per la prossima gara di campionato contro la Lazio.

Un ulteriore colpo messo a segno dalla società partenopea dopo quelli di Mazzocchi e Ngonge nel tentativo di cercare di dare nuova linfa alla squadra azzurra in ottica obiettivo quarto posto. Il mercato del Napoli non è ancora terminato e come preannunciato dallo stesso patron azzurro sono attesi altri due colpi di mercato molto importanti nei prossimi 10 giorni di mercato per rinforzare ulteriormente la rosa azzurra.