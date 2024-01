Calciomercato Napoli: preso Perez

Calciomercato Napoli: Nehuen Perez è un nuovo giocatore degli azzurri, operazione da 16 milioni di euro più bonus.

Gli acquisti preannunciati da De Laurentis prima dell’apertura del mercato invernale erano stati cinque e, dopo Mazzocchi, Traorè, Ngonge e Dendoncker, forse è arrivato anche l’acquisto più importante in chiave tattica per il Napoli, quello del difensore centrale dell’Udinese, Nehuen Perez. L’argentino ex Atletico Madrid è stato ritenuto dunque il profilo più adeguato per andare a completare la retroguardia azzurra che da inizio stagione mostrava ampie falle nel proprio assetto, causa anche i ripetuti infortuni che hanno condizionato prima Garcia e poi Mazzarri a reinventare più volte la propria difesa.

Perez si legherà al club partenopeo per i prossimi 4 anni, nel corso dei quali percepirà 1,6 milioni di euro netti a stagione di stipendio. L’Intesa tra il Napoli e la famiglia Pozzo è arrivata su una base economica di 16 milioni di euro per il cartellino dell’argentino, più 2 milioni di euro legati a vari bonus. Il 50% di tale cifra sarà però rigirato all’Atletico Madrid il quale aveva inserito nella vendita al club friulano una clausola di rivendita futura sul calciatore.

L’arrivo di un difensore centrale di ruolo non solo preannuncia la chiusura definitiva sul mercato da parte del Napoli, ma va in soccorso anche di Walter Mazzarri che, dopo aver cambiato il proprio assetto tattico passando alla difesa a tre, aveva estremamente bisogno di un innesto di questo genere per continuare a consolidare la propria retroguardia.