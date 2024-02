Calciomercato Napoli Gennaio 2024: acquisti, cessioni, rosa aggiornata e 11 titolare

Calciomercato Napoli gennaio 2024: gli azzurri sono i padroni indiscussi della sessione di mercato invernale della Serie A con ben quattro nuovi colpi messi a segno dalla dirigenza partenopea.

Calciomercato Napoli gennaio 2024

Il Napoli è stato indubbiamente il faro trainante della sessione invernale di calciomercato della Serie A, ad annunciare infatti un mercato infuocato era stato lo stesso patron azzurro Aurelio De Laurentis in una conferenza stampa pochi giorni prima dell’apertura del nuovo anno.

Il primo lampo azzurro sul mercato in ordine cronologico è stato l’arrivo del nuovo scugnizzo napoletano, Pasquale Mazzocchi, il quale è stato prelevato a titolo definitivo dalla Salernitana per una cifra vicina ai 3 milioni di euro. Con la dirigenza salernitana inoltre è stata portata avanti anche un’ulteriore trattativa totalmente indipendente da quella di Mazzocchi che ha visto il giovane Alessandro Zanoli passare in prestito secco fino al prossimo giungo proprio ai granata.

In seconda battuta gli azzurri hanno assestato un nuovo colpo offensivo costato ben oltre i 18 milioni di euro alle proprie casse, stiamo parlando di Cyril Ngonge che, dopo aver messo a segno ben 6 gol e 2 assisti con la maglia dell’Hellas Verona nella prima parte di stagione, ha convito De Laurentis ad irrompere prepotentemente su di lui per assicurarsi il giovane talento belga.

A concludere poi gli ultimi 10 giorni di mercato azzurro sono stati gli arrivi di Hamed Traorè e Leander Dendonker entrambi arrivati in maglia azzurra dalla Premier League con la stessa formula quella del prestito con diritto di riscatto. Per l’ivoriano però serviranno oltre i 30 milioni di euro per un eventuale riscatto, mentre sembra essere molto più fattibile quello di Dendonker fissato solamente a 10 milioni di euro dall’Aston Villa.

I vertici dirigenziali partenopei però si sono mossi anche molto in ottica sfoltimento della propria rosa, infatti, oltre al giovane Zanoli, hanno salutato in prestito anche altri giovani come Gaetano passato al Cagliari sul gong del calciomercato e Zerbin girato in prestito secco al Monza fino a giugno. La cessione più onerosa dei partenopei però è stata indubbiamente quella di Eljif Elmas che passato al Lipsia per circa 24 milioni di euro, cifra che poi ha dato il via alla caccia ai nuovi innesti per la rosa azzurra nel tentativo di cancellare quanto di poco raccolto fin qui in termini di risultato e dare finalmente il giusto slancio all’organico azzurro in vista dell’ultimo quarto di stagione.

Acquisti e cessioni del Napoli nella sessione di calciomercato di gennaio 2024

Acquisti: Pasquale Mazzocchi (Salernitana 3 milioni), Cyril Ngonge (Hellas Verona, 18 milioni), Hamed Traorè (Bournemouth, prestito con diritto di riscatto a 30 milioni), Leander Dendoncker (Aston Villa, prestito con diritto di riscatto a 10 milioni)

Cessioni: Eljif Elmas (Lipsia, 24 milioni), Alessandro Zanoli (Salernitana, prestito secco), Alessio Zerbin (Monza, prestito secco), Gaetano (Cagliari, prestito secco)

Il Napoli dopo la sessione di mercato invernale

Portieri: Meret, Gollini, Contini

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, MAZZOCCHI, Natan, Ostigaard, Rrhamani, Mario Rui

Centrocampisti: Anguissa, Cajuste, Demme, DENDONCKER, Lindstroom, Lobotka, TRAORE’, Zielinski

Attaccanti: NGONGE, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone, Kvaratskhelia

L’11 titolare del Napoli

3-4-3: Meret, Ostigaard, Rrhamani, Juan Jesus, Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Mario Rui, Kvaratskhelia, Osimhen, Politano. All. Walter Mazzarri.