Ufficiale: Malagò rieletto presidente del CONI per la terza volta

Il presidente del CONI al suo terzo mandato, che scadrà nel 2024. Battuto il candidato avversario Renato Di Rocco per 55 voti a 13.

Il CONI prosegue nel segno della continuità. Alla carica di presidente è stato eletto, per il suo terzo e ultimo mandato, Giovanni Malagò, che rimarrà in carica fino al 2024.

L’imprenditore, a capo del Comitato Olimpico dal febbraio 2013, ha sconfitto nettamente il suo oppositore Renato Di Rocco, ex presidente della Federciclismo, per 55 voti a 13, su un totale di 74 votanti (una scheda bianca, una nulla e un voto alla candidata Antonella Bellutti). Malagò si conferma così ai vertici dello sport italiano dopo averlo rappresentato per ben due quadrienni olimpici.

A coadiuvarlo, in questo nuovo mandato, una giunta quasi interamente in “rosa”. Ne faranno parte, infatti, Silvia Salis e Claudia Giordani nei ruoli di vicepresidente, mentre a rappresentare lo sport vi saranno Antonella Del Core (ex palleggiatrice della Nazionale di volley) e la ginnasta Emanuela Meccarani.

“Per me non esiste un ruolo più bello del presidente del Coni. Mi troverete sempre dalla parte dello Sport – afferma Malagò, emozionato, dopo l’elezione – Sarà il mio terzo e ultimo mandato. Ma non mi risparmierò, farò tutto il possibile per scrivere una nuova pagina per il Coni”.

Un mandato che si prospetta più complesso degli altri, per le tante sfide che Malagò si troverà ad affrontare: innanzitutto l’emergenza Covid, che ha lacerato profondamente il mondo dello sport, soprattutto quello di base. Poi lo status ancora indecifrato di “Sport e Salute”, che continua a tenere il CONI in una situazione di semi-dipendenza. Malagò si è assunto per la terza volta il compito di guidare lo sport italiano. Da parte nostra gli giunge il più sentito in bocca al lupo, per una sfida importante che ci condurrà alla prossima olimpiade parigina.

