Lecce-Juventus 0-3, dichiarazioni post-partita, Allegri “Sono contento per le 300 vittorie, adesso siamo a più 19 dalla quinta.”

La Juventus non spreca l’opportunità del sorpasso in vetta e supera molto prepotentemente il Lecce in trasferta per 0-3 nel segno di Vlahovic e Bremer.

Max Allegri – StadioSport.it

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita per analizzare la gara dei suoi: “Noi ci siamo allenati a cercare di vincere più partite possibili, poi soprattutto nella gestione della partita e nel capire il momento di quando c’è d’attaccare o quando c’è da attendere siamo cresciuti molto. Stiamo meglio fisicamente e c’è più autoconsapevolezza in tutti i giocatori e questo ci aiuta molto. Stasera è stata una partita molto complicata dove nel primo tempo il Lecce ha pressato e corso molto. Noi nel primo tempo abbiamo sbagliato qualche scelta di troppo soprattutto nell’ultimo passaggio e loro c’hanno creati delle difficoltà, poi loro sono calati e noi abbiamo continuato a fare il nostro.”

Il tecnico ha poi continuato sulle 300 vittorie in Serie A: “Per noi era importante arrivare allo scontro diretto con l’Inter in maniera ottimale, ma soprattutto per avere grande vantaggio sulla quinta, credo che dopo questa vittoria siamo a 19 punti di vantaggio quindi questo è molto importante. Sono molto contento anche per le 300 vittorie e posso solamente ringraziare tutti i giocatori che ho allenato nella mia carriera.”

Sul miglior momento da quando è alla Juventus: “È normale che da quando sono tornato a Torino il primo anno c’è stato un po’ di presunzione da parte di tutti pensando che si sarebbe potuto tornare subito a vincere, ma non era così. Poi dopo dovevo conoscere la squadra, a stare in panchina, a fare sostituzioni e piano piano abbiamo iniziato un percorso tutti insieme e siamo cresciuti.”

Il tecnico livornese ha poi concluso sulla classifica: “Nel calcio nulla è impossibile. Dobbiamo avere la convinzione che tutto può essere possibile, anche le cose impossibili, in quel caso vorrà dire che noi avremmo fatto il massimo e se poi ci sarà qualcuno più bravo di noi pazienza. Avere degli stimoli forti nel calcio è fondamentale.”