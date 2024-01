Jannik Sinner batte Djokovic in 4 Set e vola in Finale agli Australian Open

Un grandissimo Jannik Sinner ha battuto questa mattina in 4 set Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open e vola in Finale.

Per il tennista italiano è la prima finale in un Torneo dello Slam e la giocherà da favorito!

Jannik Sinner numero 4 del tabellone ha battuto il numero 1 Novak Djokovic con il punteggio di 6-1, 6-2, 6-7, 6-3 non concendendo neanche una palla break al suo turno di servizio che oggi è stato impeccabile.

Nella Finale degli Australian Open in programma domenica 28 gennaio alle 9:30 italiane Jannik Sinner affronterà il vincitore dell’altra semifinale che vede di fronte il russo Medvedev e il tedesco Zverev.

Il serbo non perdeva una partita agli Australian Open dal 2018 e finora aveva vinto 10 semifinali su 10 disputate. Sinner a 22 anni e 165 giorni è il più giovane finalista in singolare maschile all’Australian Open proprio dopo Djokovic.

𝐋𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐒𝐥𝐚𝐦 𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐫𝐫𝐢𝐞𝐫𝐚

𝐈𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐢𝐧 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐚 𝐌𝐞𝐥𝐛𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚



🇮🇹 Immenso Jannik! 🧡#AusOpen | #Sinner | #SinnerDjokovic pic.twitter.com/KTH8lcLXO1 January 26, 2024

Sinner – Djokovic Precedenti e Statistiche

I due si erano affrontati in un torneo del Grande Slam a Wimbledon nel 2022 e 2023 e in entrambe le occasioni Djokovic aveva vinto lo scontro diretto contro l’italiano.

Poi nel 2023 arriva l’inversione di tendenza con la prima vittoria di Sinner sul serbo alle ATP Finals di Torino nella fase a Gironi ed infine nella più recente semifinale di Coppa Davis dove l’Italia ha trionfato poi anche in Finale grazie ad uno strepitoso Jannik Sinner.

Oggi arriva la consacrazione del tennista alto-atesino che demolisce Novak Djokovic agli Australian Open dove il serbo non perdeva un match addirittura dal 2018 contro il coreano Chung Hyeon che lo eliminò agli ottavi di Finale.

Dopo quella sconfitta Djokovic agli Australian Open aveva conquistato 33 vittorie consecutive e 4 titoli.

Sinner-Djokovic cronaca della Semifinale agli Australian Open

Oggi Djokovic si è dovuto arrendere ad un Jannik Sinner sceso in campo determinato che ha incanalato la partita sul binario giusto sin dal primo set vinto con un netto 6 a 1.

Jannik Sinner ha conquistato ben 12 dei primi 15 game giocati portandosi in vantaggio di 2 set sul 6-1, 6-2.

Nel secondo set Sinner grazie ad un servizio perfetto è arrivato ad un 93% di palle vinte con la prima di servizio.

Djokovic dal canto suo ha fatto quello che ha potuto e nei primi due set ha commesso tantissimi errori non forzati 29 in tutto.

Il terzo set è stato più equilibrato e Djokovic è riuscito a mantenere il servizio arrivando al Tie Break dove l’italiano in vantaggio sul 6 5 ha sprecao l’occasione di chiudere la partita.

Nel quarto set Sinner ha ripreso la marcia con un servizio perfetto.

Arriva così la prima Finale del Grande Slam per Jannik Sinner e la prima agli Australian Open per un tennista italiano.

Jannik Sinner, classe 2001, può puntare in questo 2024 a diventare numero 1 al mondo!

Ha già stabilito diversi primati tra cui l’unico italiano ad aver vinto 4 tornei ATP nella stessa stagione ed il più giovane italiano ad entrare nei primi 20 ATP (a 19 anni e 8 mesi) e nei primi 10 ATP (a 20 anni e 2 mesi).

Subito dopo la partita Jannik Sinner intervistato a caldo ha commentato così la vittoria di oggi: “È la mia prima finale in un torneo dello Slam, scenderò in campo con il sorriso, ora sono più tranquillo e darò il massimo. È bello avere tanti italiani ancora in corsa, apprezzo questo calore non solo quello che arriva da casa ma quello che si sente qui”. Ha aggiunto riferendosi a Andrea Vavassori e Simone Bolelli giunti in finale nel torneo di doppio.