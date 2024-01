Bundesliga 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 18ª giornata, 19-20-21 gennaio 2024

Clamoroso in Bundesliga. Dopo 29 risultati utili consecutivi contro il Werder Brema, il Bayern Monaco perde all’Allianz Arena per 1-0. Con questa sconfitta senza tra l’altro segnare, altro evento storico che non accadeva da 4 anni, in testa allunga il Bayer Leverkusen, +7 con una partita in piu’, vittorioso in extremis sul campo del Lipsia.

Le aspirine di Leverkusen continuano la striscia di imbattibilità e in rimonta superano l’ostacolo Lipsia all’ultimo minuto con Hincapie, alla prima rete stagionale in Bundesliga.

🇪🇨Hincapié es el héroe de la noche en Alemania. Con un gol importantísimo, el Bayer Leverkusen remonta y gana el partido para mantener su paso firme y el liderato en la Bundesliga.



Video: ESPN pic.twitter.com/lLlZ6irHi1 — La República EC (@larepublica_ec) January 20, 2024

Esce ancora sconfitto lo Stoccarda, 1-0 contro il Bochum che rimane comunque terzo con un punto di vantaggio dal Lipsia e dal travolgente Borussia Dortmund, vittorioso per 4-0 sul campo del Colonia, tristemente ultimo insieme al Mainz che non ha giocato l’incontro causa neve contro l’Union Berlino e il Darmstadt che invece è riuscito a rimontare e strappare un pareggio prezioso contro il piu’ titolato Eintracht Francoforte.

Risultati della 18ª giornata della Bundesliga:

Bochum-Stoccarda 1-0, 50′ Bero

Darmstadt-Eintracht Francoforte 2-2 , 33′ Nkounkou (E), 51′ Knauff (E), 61′ Justvan (D), 90′ Vilhelmsson (D)

Colonia-Borussia Dortmund 0-4, 12′ Malen, 58′ Füllkrug, 61′ Malen, 90′ Moukoko

Friburgo-Hoffenheim 3-2, 37′ Höler (F), 55′ Grifo (F), 57′ Weghorst (H), 77′ Beier (H), 85′ Sallai (F)

Heidenheim-Wolfsburg 1-1, 7′ Cerny (W), 45′ aut. Jenz (H)

Lipsia-Bayer Leverkusen 2-3, 7′ Xavi Simons (L), 47′ Tella (BL), 56′ Openda (L), 63′ Tah (BL), 90′ Hincapie (BL)

Bayern Monaco-Werder Brema 0-1, 59′ Weiser

Borussia Monchengladbach-Augsburg 1-2, 26′ Siebatcheu, 47′ Tietz, 51′ Engels

Mainz-Union Berlin, RINVIATA

Classifica della Bundesliga dopo la 18ª giornata:

1 Bayer Leverkusen 48 18 15 3 0 50 14 2 Bayern Monaco 41 17 13 2 2 52 16 3 Stoccarda 34 18 11 1 6 38 23 4 RB Leipzig 33 18 10 3 5 40 21 5 Borussia Dortmund 33 18 9 6 3 37 25 6 Eintracht Francoforte 28 18 7 7 4 29 22 7 SC Freiburg 28 18 8 4 6 24 28 8 Hoffenheim 24 18 7 3 8 34 36 9 1. FC Heidenheim 1846 22 18 6 4 8 27 34 10 Augsburg 21 18 5 6 7 26 33 11 Wolfsburg 21 18 6 3 9 22 29 12 Borussia M. 20 18 5 5 8 35 38 13 Werder Brema 20 18 5 5 8 25 31 14 Bochum 20 18 4 8 6 20 34 15 1. FC Union Berlin 14 16 4 2 10 17 31 16 Mainz 11 17 1 8 8 14 29 17 Colonia 11 18 2 5 11 11 33 18 SV Darmstadt 98 11 18 2 5 11 22 46