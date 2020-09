Calciomercato Roma: preso De Sciglio dalla Juventus. Leicester e Herta Berlino su Under

Il terzino destro è pronto a trasferirsi in maglia giallorossa dopo tre stagioni sotto la Mole. L’esterno turco, dopo che la trattativa con il Napoli si è arenata, interessa sia al club inglese che tedesco

Entrate laterali in casa Roma. Con la partenza di Alessandro Florenzi al PSG – con cui ha esordito nella gara con l’OM, persa dai parigini per 0-1 – l’out di destra necessita di un intervento. Le garanzie che danno Rick Karsdrop, Bruno Peres e Davide Santon non sono sufficienti per affrontare la stagione che si appresta a partire sabato contro il Verona al Bentegodi.



Il club giallorosso sta quindi cercando un terzino destro. E potrebbe averlo trovato. È infatti vicino l’arrivo di Mattia De Sciglio dalla Juventus. Con il club bianconero è stato raggiunto un accordo per un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni. Per completare restano da sciogliere i dubbi sulla volontà del giocatore, il cui responso è atteso nei prossimi giorni. Lo scrive tuttomercatoweb.com.

Sulla strada di Torino c’è anche Edin Dzeko. Il capitano della Roma è il principale obiettivo della Juve dato il poco tempo per procedere nella trattativa con Luis Suarez. Ad ogni modo, le due trattative non stanno procedendo sugli binari. Un eventuale arrivo di De Sciglio, quindi, non porterebbe lontano da Roma Dzeko.

USCITE – Sul fronte delle uscite, invece, è sempre più vicino l’addio di Rick Karsdrop. Nonostante le prestazioni solide del precampionato, l’olandese è pronto a lasciare la Roma. Ad attenderlo c’è il Genoa, come confermato quest’oggi da Daniele Faggiano, neo direttore sportivo dei rossoblù. L’ex diesse del Parma ha poi smentito l’interesse per Juan Jesus.



Intanto, Cengiz Under continua a finire sul taccuino di diversi club. L’esterno turco sembrava destinato a rientrare nell’affare Milik con il Napoli, ma l’operazione è saltata. Sul classe 1997 ci sono ora due club stranieri: l’Herta Berlino e il Leicester. Al momento gli inglesi sono in vantaggio. Lo riporta calciomercato.it.

