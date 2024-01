Calciomercato Roma: preso Baldanzi! Kumbulla al Sassuolo e Belotti alla Fiorentina

Calciomercato Roma: arriva il colpo Baldanzi dall’Empoli, ai toscani 13 milioni di euro più una percentuale di 20% su una futura rivendita.

Arriva il terzo colpo della Roma in questa sessione di mercato invernale, i giallorossi, infatti, dopo aver prelevato Hujisen e Angelino piazzano anche l’entrata di Tommaso Baldanzi dall’Empoli. Un affondo importantissimo quello della società giallorossa, che è riuscita a trovare l’accordo con i toscani a poco meno di 24 ore dal termine della finestra di mercato, grazie ad un’operazione che ha visto la Roma strappare un’intesa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato ad oltre 13 milioni di euro più un’ulteriore clausola del 20% su una futura rivendita a favore dell’Empoli.

Il gioiello italiano ha già salutato i compagni e la società toscana per recarsi nelle prossime ore a Roma dove svolgerà le visite mediche prima di apporre la propria firma sul contratto e di legarsi definitivamente ai colori giallorossi. La Roma ha deciso inoltre di non inserire il nome di Baldanzi nella lista UEFA a causa dei limiti del Fair Play Finanziario. Il giocatore però potrà dare una grande mano al nuovo gruppo di Daniele De Rossi con le sue qualità tecniche nel tentativo di aiutare la Roma a raggiungere il più importante obiettivo stagionale, quello di un piazzamento Champions per la prossima stagione.

Un colpo dalle grandi potenzialità soprattutto in prospettiva, per il quale la Roma ha dovuto però prima ufficializzare gli addii del gallo Belotti, passato a titolo definitivo alla Fiorentina e quello di Kumbulla al Sassuolo. Entrambe le cessioni sono state ponderate anche in ottica del cambio di modulo attuato da De Rossi e soprattutto anche dal fatto che sia Belotti che il difensore albanese stavano riuscendo a trovare sempre meno spazio nelle gerarchie giallorosse nel corso di questa stagione.