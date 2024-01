Calciomercato Roma: colpo Angelino

Calciomercato Roma: Angelino è il primo colpo in entrata dei giallorossi, raggiunto l’accordo con il Lipsia sulla base di un prestito con diritto di riscatto sui 5 milioni di euro.

Angelino nuovo giocatore della Roma – Fonte Immagine Profilo Twitter Ufficiale del Giocatore.

La Roma chiude il primo innesto dell’era De Rossi, si tratta dell’esterno spagnolo del Lipsia, Angelino. Il club giallorosso ha, infatti, raggiunto l’intesa di massima con il Lipsia, proprietario del cartellino dello spagnolo dopo che il Galatasaray ha dato il via libera per l’interruzione anticipata del prestito. L’accordo è stato raggiunto su una base economica del prestito con diritto di riscatto fissato sui 5 milioni di euro, che potrebbe però diventare una sorta di obbligo morale qualora i giallorossi decidessero di tener fede al Gentelman Agreement discusso con il Lipsia in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Il giocatore è atteso oggi nella capitale per svolgere le viste mediche di routine prima di legarsi per i prossimi 6 mesi al club giallorosso, nel corso dei quali percepirà uno stipendio di 2 milioni lordi a stagione. Resta il fatto che se le prestazioni dello spagnolo dovessero convincere la dirigenza giallorossa, quest’ultimo potrebbe vedersi offrire un contratto fino al 2028 a termine della stagione.

Un rinforzo molto importante, dunque, per la rosa di Daniele De Rossi che si va ad impreziosire ancor di più l’out di sinistra del comparto tattico giallorosso. Lo spagnolo ha infatti delle doti tecniche molto importanti, tra cui quella di saper crossare molto bene una volta arrivato sul fondo, caratteristica fondamentale per il nuovo 3-4-2-1 di De Rossi. Non è da escludere che ci metti un po’ prima di entrare del tutto negli ingranaggi del mister, ma sicuramente riuscirà a ritagliarsi il suo spazio e a mettersi in mostra nel suo nuovo club.