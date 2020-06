Calciomercato Roma: Pedro ha firmato un pre contratto?

L’attaccante iberico del Chelsea è sempre più vicino al club capitolino

La ripartenza in campionato (questa sera all’Olimpico alle 21.45 contro la Samp, ndr) è accompagnata una lieta, importante notizia: Pedro è saldamente nelle mani della Roma. Anzi, come riporta “Il Messaggero”, l’attaccante del Chelsea avrebbe firmato un pre-contratto con i giallorossi.

Il campione del mondo nel 2010, però, terminerà comunque la stagione con il Chelsea, in virtù del rinnovo di contratto fino al 31 luglio. Con la maglia Blues, l’iberico non giocherà tuttavia le coppe europee, scrive “La Gazzetta dello Sport“.

Il futuro 33enne (il 28 luglio compie gli anni) può dunque considerarsi virtualmente un nuovo acquisto romanista.

RITORNO AL FUTURO – Parlando di attaccanti, e restando alla stretta attualità, la Roma questa spera in un acquisto interno: quello di Edin Dzeko. I giallorossi sognano un ritorno in grande stile del capitano. I gol del centravanti bosniaco potrebbero infatti alimentare le speranze di un possibile raggiungimento del quarto posto. Atalanta permettendo. Reti che servirebbero alla squadra, così come allo stesso centravanti. Al momento, in maglia giallorossa ha segnato 102 reti. Ne basterebbe solo un altro, riporta “La Gazzetta dello Sport“, per superare Montella, raggiungendo così il sesto posto nella classifica all time dei marcatori. Sesto posto che potrebbe poi essere solamente un trampolino di lancio per due posizioni ancora più su. Posizioni occupate da Volk e Manfredini e tutt’altro che irraggiungibili, dati i 106 sigilli del primo e 104 del secondo. E, perché no, non puntare anche i 111 goal di Amedei?

