Calciomercato Juventus: Romero, Mandragora e Pellegrini per Milik?

In casa bianconera si studia il piano per portare l’attaccante polacco alla corte di Maurizio Sarri.

Ipotesi di mercato in entrata in casa Juventus, il reparto oggetto delle attenzioni è l’attacco; visto il sempre più probabile addio di Gonzalo Higuain, deciso a trovare soluzioni che lo porterebbero a stare più vicino alla famiglia.

La dirigenza bianconera quindi cerca probabili soluzioni in casa Napoli con l’ipotesi Arkadiusz Milik, che con i partenopei non ha reso quanto ci si aspettava, causa infortuni anche gravi, che ne hanno pregiudicato le prestazioni.

Una soluzione vantaggiosa anche dal punto di vista dell’ingaggio decisamente molto più basso quello del polacco (2,5 milioni), a fronte dei 7 milioni netti che percepisce l’argentino.

Ormai noto che non è facile avere significativi sconti con il presidente De Laurentiis, il quale non inizierebbe a trattare per meno di 40 – 50 milioni, ecco allora che i bianconeri starebbero valutando di inserire importanti contropartite tecniche gradite agli azzurri.

Il quotidiano Tuttosport riporta che il ds Paratici sta valutando, come contropartite da inserire per abbassare notevolmente le richieste economiche, due giocatori fra Cristian Romero, Rolando Mandragora e Luca Pellegrini; attualmente tutti in prestito o come nel caso di Mandragora con l’opzione della recompra in favore della Juventus.

Resta comunque non facile convincere De Laurentiis, che ritiene come unica strada percorribile quantomeno il recupero delle cifre spese per l’acquisto del giocatore; nonostante Milik abbia il contratto ormai in scadenza.

