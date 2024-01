Calciomercato Juventus: colpo Alvarez, salta Kean all’Atletico Madrid

Calciomercato Juventus: è fatta per il colpo Alcaraz a centrocampo, l’argentino arriverà a Torino per una cifra complessiva di oltre 50 milioni di euro.

Carlos Alcaraz è un nuovo giocatore della Juventus, operazione da oltre 50 milioni. Fonte Immagine Profilo Twitter del Calciatore – StadioSport

La Juventus affonda un grandissimo colpo a centrocampo e porta alla corte di Massimiliano Allegri uno dei centrocampisti più promettenti del panorama argentino quello di Carlos Alcaraz. Il classe 2002 (omonimo del tennista spagnolo) diventerà dunque un nuovo calciatore della Juventus con quest’ultima che è riuscita a raggiungere l’intesa di massima con il Southampton sulla base di un prestito oneroso di circa 4 milioni di euro più un eventuale diritto di riscatto fissato a oltre 47 milioni di euro.

Le caratteristiche innate dell’argentino si erano intraviste già con la maglia del Racing di Avellaneda dove nel corso delle sue tre stagioni con la maglia dell’Academia quest’ultimo era riuscito a totalizzare 12 gol in tutte le competizioni in 83 presenze. Dopo lo slancio argentino, Alcaraz era stato prelevato dai Saints in Inghilterra per una cifra vicina ai 14 milioni di euro e dove anche lì era riuscito a continuare la sua ascesa mettendo a segno 4 gol in Premier League in 18 presenze. È indubbiamente un giocatore molto duttile dalla metà campo insù, molto abile da mezzala, ma contemporaneamente con delle doti tecniche che gli consentono di essere determinate anche dalla trequarti in poi, insomma un rinforzo di qualità per Massimiliano Allegri che potrà attingere da un ulteriore pedina per la rincorsa scudetto.

L’arrivo di Alcaraz spegne definitivamente il mercato in entrata della Juventus e mette fine alle voci anche di altri due profili che erano stati sondati dalla Vecchia Signora prima dell’affondo per l’argentino come un probabile ritorno di Pereyra dall’Udinese, oppure un potenziale arrivo in maglia bianconera di Jack Bonaventura. In entrambi i casi, infatti, Udinese e Fiorentina hanno respinto le avance bianconere al mittente, spingendo alla Juve a virare su Alcaraz.

Lo stesso non si può dire, però, per quello in uscita dove la Juve sembra ancora molto attiva e dopo la trattativa saltata di Kean all’Atletico Madrid a causa del mancato superamento delle visite mediche del calciatore la Juventus monitora la situazione Bremer finito nel mirino del Manchester United. Difficile pensare che i bianconeri possano decidere di privarsi di un perno della propria retroguardia a poche ore dal termine del mercato, ma un’offerta superiore ai 70 milioni potrebbe far vacillare la dirigenza bianconera e convincerla a mollare la presa sul brasiliano, cercando poi un affondo per un sostituto nelle ultime ore di mercato.