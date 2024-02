Video Highlights Juventus-Frosinone 3-2: Sintesi 25-2-2024

Video Gol e Highlights Juventus-Frosinone 3-2, 26° giornata di Serie A: doppietta di Vlahovic, nel mezzo le reti di Cheddira e Bresciani. All’ultimo respiro Rugani regala la vittoria ai bianconeri!

Vittoria ottenuta sul filo di lana. Una partita che era iniziata bene con la rete numero 14 di Vlahovic in campionato dopo appena due minuti. Ma poi c’è stata la reazione dei ciociari, con il pareggio dieci minuti dopo di Cheddira, quindi il sorpasso con Brescianini. Bianconeri che non ci stanno e recuperano il punteggio ancora con Vlahovic.

Nel secondo tempo Allegri mette tre punte in avanti, tenta il tutto per tutto per portare a casa il risultato! Solo all’ultima azione, allo scadere dei cinque minuti di recupero concessi, riesce con Rugani ad effettuare il sorpasso decisivo!

Dopo quattro partite senza vittorie, ecco che torna a vincere e a mantenere la seconda posizione in campionato! Frosinone che esce dallo Stadium con il rammarico di non aver pareggiato questa partita veramente per un’inezia!

Juventus-Frosinone, 26esima giornata di Serie A

Sintesi di Juventus-Frosinone 3-2 :

Partenza subito a razzo per i bianconeri.

VANTAGGIO DELLA JUVENTUS! Imbucata di Gatti per McKennie il quale servito in area effettua un assist di prima per Vlahovic. L’attaccante serbo, a sua volta, gira una conclusione con il destro infilando la sfera nell’angolo basso!

PAREGGIO DEL FROSINONE! Splendida azione dei ciociari. Cross perfetto di Zortea dalla destra, Cheddira sfila in area tra quattro avversari, bucando Szczesny con un colpo di testa preciso!

Ospiti che effettuano un pressing offensivo molto forte e mettono in difficoltà al retroguardia bianconera. Poco dopo il quarto d’ora bianconeri che si fanno vedere con una conclusione da lontano di Vlahovic dopo aver scambiato con McKennie ed aver visto fuori dai pali Cerofolini.

A metà della prima frazione una vera occasione costruita dai bianconeri! Il pallone arriva a Bremer, dopo il recupero palla nella metà campo offensiva, ma la sua conclusione viene disturbata dal compagno di squadra Rabiot!

VANTAGGIO DEL FROSINONE! Azione che parte da rimessa laterale, sfera che viene servita da Valeri a Brescianini, il quale conclude in area con il destro!

PAREGGIO DEI BIANCONERI! McKennie riceve il pallone dentro l’area dopo un’azione insistita, serve Vlahovic il quale effettua una conclusione vincente a giro sul palo lontano!

Dopo tre minuti ancora Brescianini si rende pericoloso dopo aver ricevuto sulla sinistra, accentrandosi prova la conclusione con il sinistro con palla che termina alta sopra la traversa!

La partita si avvia lentamente verso la fine della prima frazione, senza occasioni degne di nota!

Ripresa che inizia con i padroni di casa che si riversano nella metà campo avversaria. Al sesto minuto da calcio d’angolo battuto da Kostic, la sfera termina a Vlahovic, il quale non riesce a colpire perché vede arrivare all’ultimo il pallone.

Un minuto più tardi ancora da calcio d’angolo, battuto questa volta da Chiesa, la sfera termina a Rugani che prova a colpire con una volée senza successo, perché deviata fuori da un proprio compagno di squadra.

Verso il quarto d’ora Vlahovic serve Chiesa in profondità. Quest’ultimo controlla, rientra e prova la conclusione con il destro a giro, ma il suo tiro viene deviato in angolo.

A metà della ripresa cross di McKennie dalla destra, con pallone che attraversa tutta l’area piccola e finisce sui piedi di Cambiaso. Quest’ultimo, a sua volta, rimette al centro ma il neo entrato Yildiz non trova la giusta coordinazione per impattare la sfera!

A tredici minuti dal termine del tempo regolamentare ancora occasione per i bianconeri! Cross di McKennie dalla destra, pallone che viene indirizzato sul secondo palo, dove si disturbano Yildiz e Vlahovic. Quest’ultimo riesce a tirare ma l’aribtro ferma tutto per fallo di mano in controllo dell’attaccante serbo.

A cinque minuti dal termine ci prova Kaio Jorge dalla parte opposta, ma il suo tentativo è debole e termina tra le braccia di Szczesny!

Al novantesimo minuto ci prova ancora Vlahovic con un missile da fuori area, ma la sfera termina alta sopra la traversa!

VANTAGGIO DELLA JUVENTUS! All’ultima azione della partita, da calcio d’angolo battuto dalla sinistra, colpo di testa di Vlahovic, pallone che termina sul secondo palo con Rugani che calcia da posizione defilata beffando Cerofolini!

Fischio finale dell’arbitro e la Juventus torna con tre punti!

Highlights e Video Gol di Juventus-Frosinone 3-2 :

Tabellino di Juventus-Frosinone 3-2 :

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti (87′ st Milik), Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie (87′ st Samuel Iling-Junior), Locatelli, Rabiot (29′ pt Alcaraz), Kostic (62′ st Weah); Vlahovic, Chiesa (62′ st Yildiz). All: Allegri

FROSINONE (3-5-2): Cerofolini; Romagnoli, Okoli, Valeri; Lirola, Mazzitelli (87′ st Francesco Gelli), Brescianini, Harroui (72′ st Enzo Barrenechea), Zortea; Soulé (88′ st Demba Seck), Cheddira (72′ st Kaio Jorge). All: Di Francesco

Arbitro : Antonio Rapuano (Rimini)

Ammoniti: Bremer (J), Valeri (F), Cerofolini (F), Locatelli (J)