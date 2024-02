Juventus-Frosinone dove vedere il match valido per la 26ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 25 febbraio alle ore 12:30 presso l’Allianz Stadium di Torino. Juventus-Frosinone sarà visibile in diretta su Sky Sport ed in streaming su DAZN oltre a Now Tv e Sky Go.

Juventus-Frosinone, 26° giornata di Serie A

Juventus-Frosinone. I bianconeri si ritrovano a dover giocare una partita delicata, perché arriva in un momento di difficoltà. Quattro partite disputate in cui hanno perso due volte e pareggiato altrettante.

In questi momenti, occorre che la guida tecnica sappia come far rimanere concentrati i suoi uomini verso un obiettivo, quello della qualificazione alla Champions, ormai dichiarato e alla portata:

“Abbiamo fatto due punti in quattro partite, a costruire ci si mette tanto mentre a distruggere ci vuole un attimo. Ora serve resettare e tornare a fare le cose con un atteggiamento migliore. Comunque oggi è stata una bella partita, potevamo vincere e abbiamo creato tante occasioni. Una partita come questa la potevi anche perdere, nonostante 2-3 situazioni favorevoli che abbiamo avuto alla fine. Dobbiamo riordinare le idee e chiarire l’obiettivo. Prendiamo gol con troppa facilità, soprattutto sui gol presi oggi. Dobbiamo prenderci questo punto in trasferta e pensare al Frosinone”.

Juventus-Frosinone. Dall’altra parte c’è un tecnico che vuole provare ad accumulare tre punti utili per la salvezza. La sua formazione ha disputato fin qui un’ottima stagione. Ora, però, c’è bisogno di fare lo scatto decisivo, visto che sono tre le sconfitte consecutive, così come i punti che la dividono dalla zona retrocessione.

La sua spiegazione del match giocato contro il Frosinone chiarisce meglio determinate logiche che si vengono a creare in una partita. Ecco le sue parole al riguardo, che sanno un po’ di amarezza:

“Se tu fai un primo tempo del genere e sei sotto lo puoi subire, in una partita contro una squadra superiore. I ragazzi hanno fatto il miglior primo tempo dell’annata, ma eravamo sotto. Alla prima opportunità ci ha fatto un gol un ragazzino da 30 metri, che fa il difensore centrale e mi ha chiamato perché voleva venire da noi e ora è nella Roma, buon per lui. Ci sta che loro abbiano più qualità, ma commentare una partita del genere… Non possiamo pretendere di dominare 90 minuti, farlo per 45 minuti e stare sotto incide, significa qualcosa”.

Un momento di difficoltà per la formazione laziale, che può starci in un anno intero. Però, ora, non bisogna più permettersi di fare passi falsi, visto che c’è il rischio concreto di finire in zona retrocessione. Di Francesco proporrà il suo gioco non rinunciatario anche allo Stadium. Staremo a vedere.

Dove vedere Juventus-Frosinone in diretta TV e streaming:

Data: 25 febbraio

25 febbraio Orario: 12:30

12:30 Canale tv: DAZN , Sky Sport

, Streaming: Dazn, Now Tv, Sky Go

Juventus-Frosinone match della 26ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus-Frosinone sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Frosinone in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Juventus-Frosinone è a cura di Stefano Borghi affiancato da Massimo Gobbi al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn, oltre ai commenti e le immagini da Sky Sport.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus-Frosinone, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Frosinone in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus-Frosinone, le ultimissime

Allegri schiererà il solito 3-5-2 con Vlahovic e Yildiz a costituire il reparto avanzato. Chiesa scalpita per recuperare il suo posto dal primo minuto, ma al momento è in vantaggio il turco. Gatti, Bremer,che torna dalla squalifica, più Danilo saranno i tre difensori che agiranno davanti al portiere Szczesny. Cambiaso e Kostic sulle zone esterne, Locatelli, Rabiot e McKennie a livello centrale.

Di Francesco invece, adotterà differenze importanti rispetto alla formazione bianconera. Il modulo adottato sarà un 4-3-3, con Soulè, Kaio Jorge e Barrenechea, tre bianconeri in prestito, dal primo minuto. Lirola e Gelli sulle zone esterne, anche se partono dalla difesa, ma tenderanno ad avanzare verso la zona avversaria quando ne avranno occasione. A centrocampo presenza dal primo minuto per Harroui, il mediano in grado di portare marcature alla sua formazione.

Juventus-Frosinone, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. Allenatore: Allegri

Frosinone (4-3-3): Turati; Gelli, Okoli, Romagnoli, Lirola; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulè, Kaio Jorge, Seck. Allenatore: Di Francesco