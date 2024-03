Italia, escluso Acerbi per insulti razzisti: Spalletti convoca Mancini

Francesco Acerbi ha lasciato il ritiro della Nazionale. Al suo posto il Ct Luciano Spalletti ha convocato il difensore della Roma, Gianluca Mancini. Dopo le presunte accuse razziste nei confronti di Juan Jesus, durante Inter-Napoli, il difensore dell’Inter non partirà per la tournée americana per le amichevoli contro Venezuela e Ecuador.

Durante Inter-Napoli, Juan Jesus ha accusato Acerbi di averlo chiamato “negro”. Dalle immagini si vede chiaramente come il difensore del Napoli richiami l’attenzione dell’arbitro La Penna, che a sua volta sollecita il difensore dell’Inter per chiarire le eventuali accuse.

Nel corso della partita di questa sera #InterNapoli, il brasiliano Juan Jesus ha segnalato all'arbitro che l'avversario Francesco Acerbi gli avrebbe rivolto un insulto razzista. Questa era anche la giornata di Serie A dedicata alla campagna contro il razzismo.



Le parole di Juan Jesus dopo Inter-Napoli

Nel post gara di Inter-Napoli, Juan Jesus, si è presentato ai microfoni di Dazn: “Quello che succede in campo rimane in campo, Acerbi è andato oltre con le parole ma si è scusato, è un ragazzo intelligente”

A tal proposito, il Napoli ha pubblicato un bel video contro la lotta al razzismo con un messaggio molto chiaro. “Da Napoli al mondo, gridatelo ad alta voce: no al razzismo”

Cosa rischia Acerbi

Se venisse provato che il calciatore dell’Inter si è rivolto a Juan Jesus con espressioni razziste, Acerbi rischierebbe una lunga squalifica. Il Codice di Giustizia Sportiva parla chiaro: “Il calciatore che commette una violazione dell’articolo 28 sui comportamenti discriminatori prevede pene molto pesanti, almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato”

Acerbi ai microfoni di Sky nel pomeriggio, dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale ha dichiarato che non ha usato nessuna espressione razzista,

L’Inter a tal proposito prende posizione sul caso di razzismo che coinvolge Francesco Acerbi, diramando un comunicato.

“FC Internazionale Milano prende atto del comunicato divulgato dalla FIGC in relazione ai fatti che hanno riguardato Francesco Acerbi durante la gara di ieri sera contro il Napoli, e del fatto che FIGC e Acerbi abbiano convenuto la non partecipazione del calciatore alle prossime due amichevoli della Nazionale in programma negli Stati Uniti. FC Internazionale Milano si riserva quanto prima un confronto con il proprio tesserato al fine di far luce sulle esatte dinamiche di quanto accaduto ieri sera”.

