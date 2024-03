Video Gol Highlights Inter-Napoli 1-1: Sintesi 17-3-2024

Video Gol e Highlights Inter-Napoli 1-1, 29° Giornata Serie A: segnano Darmian e Juan Jesus

Solo un pareggio tra Inter e Napoli allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nel posticipo serale della ventinovesima giornata di Serie A, decimo turno del girone di ritorno.

La capolista viene fermata dopo una striscia lunghissima di vittorie consecutive, mentre i partenopei allungano a sei i risultati utili consecutivi portandosi a quota quarantacinque punti in classifica.

Inter-Napoli

Sintesi di Inter-Napoli 1-1

Out Carlos Augusto, Sensi, Cuadrado e Arnautovic per Simone Inzaghi, che sceglie Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa davanti a Sommer, a centrocampo spazio a Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco, i soliti Thuram e Lautaro Martinez in attacco.

Intera rosa a disposizione per Francesco Calzona, che schiera Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera in difesa a protezione di Meret, in mediana i soliti Anguissa, Lobotka e Traore, scelto Raspadori in attacco con Politano e Kvaratskhelia.

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi davvero molto intensi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, ma i padroni di casa pressano con aggressività, recuperano palla alti e sono letali in ripartenza.

Dopo una doppia parata clamorosa di Meret prima su Darmian e poi su Lautaro Martinez, gli ospiti rispondono con Raspadori, mentre viene ammonito Pavard.

Al 44′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Darmian, che trova il gol del vantaggio al termine di una bellissima azione corale.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Bisseck al posto di Pavard e i padroni di casa provano a spingere sull’acceleratore per cercare il raddoppio contro ospiti fin troppo difensivi.

E’ ancora Meret a salvare tutto su Lautaro Martinez prima e Dimarco poi, nel mezzo i gialli a Lobotka e Barella, mentre Traore cerca un paio di soluzioni personali e Juan Jesus ci mette una pezza su Barella.

Spazio per Frattesi, Cajuste, Mario Rui, Simeone, Alexis Sanchez e Dumfries al posto di Barella, Traore, Olivera, Raspadori, Lautaro Martinez e Dimarco.

Dopo il tentativo di Simeone, al 81′ minuto gli ospiti pareggiano con Juan Jesus, al posto giusto al momento giusto sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Politano, con tanto di sponda di Rrahmani.

⏱️ FT | 📞 Juan Jesus risponde a Darmian!! 🤝#InterNapoli 1-1

Nel finale può succedere di tutto, visto che entrambe le squadre cercano la vittoria, ma Di Lorenzo è poco cinico sotto porta, poi Buchanan, Ngonge e Lindstrom sostituiscono Politano, Kvaratskhelia e Darmian

Highlights e Video Gol di Inter-Napoli 1-1:

Tabellino di Inter-Napoli 1-1

Inter (3-5-2): Sommer 6; Pavard 6 (1′ st Bisseck 6), Acerbi 6, Bastoni 6,5; Darmian 7 (39′ st Buchanan sv), Barella 6,5 (25′ st Frattesi 6), Calhanoglu 6, Mkhitaryan 6, Dimarco 6,5 (34′ st Dumfries 6); Thuram 5,5, Martinez 6 (34′ st Sanchez 6).

Allenatore: Inzaghi 6



Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 5,5, Rrahmani 6, Juan Jesus 6,5, Olivera 5,5 (30′ st Mario Rui 6); Anguissa 6, Lobotka 6,5, Traoré 6,5 (25′ st Cajuste 6); Politano 6 (45’+2 st Ngonge sv), Raspadori 5 (30′ st Simeone 5,5), Kvaratskhelia 6 (45’+2 st Lindstrom sv).

Allenatore: Calzona 6



Arbitro: La Penna

Marcatori: 43′ Darmian (I), 36′ st Juan Jesus (N)

Ammoniti: Pavard (I), Lobotka (N), Barella (I)

Espulsi:

