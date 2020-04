Brescia: Cellino positivo al Coronavirus

Brutta notizia proveniente da Brescia: il presidente delle rondinelle, Massimo Cellino, ha dichiarato di essere positivo al Coronavirus. L’imprenditore sardo chiede quindi lo stop definitivo del campionato.

Ormai da giorni si parla della ripresa di Serie A, Champions League ed Europa League come se niente fosse in atto. Il presidente FIGC, Gabriele Gravina ha addirittura inviato al ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, i protocolli per la ripresa in sicurezza del campionato, senza tenere conto però, dell’emergenza Coronavirus che ancora attanaglia l’Italia.

Gli interessi economici evidentemente sono troppo importanti e sebbene la stagione risulterà comunque falsata in ogni dove, è necessario (per alcuni) che si riprenda e portino a termine campionato e coppe. Di questo avviso non è ovviamente Malagò, presidente del Coni, che, nelle scorse ore, ha chiesto la non assegnazione di titoli e Scudetto in Italia per dare un segnale forte al popolo italiano difronte all’emergenza Coronavirus.

Parole, intenzioni forti, quelle di Malagò, che trovano d’accordo anche il presidente del Brescia, Massimo Cellino che, sebbene non abbia espresso il suo pensiero circa l’assegnazione di titoli e scudetto, ha manifestato comunque la necessità di fermare il calcio in Italia.

Una richiesta, quella del comandante in capo dei lombardi, che giunge contemporaneamente alla dichiarazione riguardante la positività dello stesso Cellino al Coronavirus. L’imprenditore sardo infatti ha dichiarato di aver appreso di essere positivo al Covid-19 dopo aver effettuato un test sierologico.

La positività della figlia. l’eccessiva stanchezza e i forti dolori alle ossa avevano generato grande preoccupazione nell’ex presidente del Cagliari che ha quindi deciso di sottoporsi a test medici che hanno poi portato alla luce la triste verità.

Cellino: la Serie A va fermata ad ogni costo

Il presidente del Brescia, in conclusione ha quindi sottolineato nuovamente il suo pensiero riguardo alla conclusione anticipata del campionato:

Non c’è il minimo rispetto nel chiedermi di ricominciare il campionato fuori dalla Lombardia. La gente a Brescia cosa chiede? Mi difende, mi dice che vuole onorare i propri morti, si offende se riporto la squadra in campo. Io devo rispettare queste persone. Non ho paura di retrocedere, in B magari vado lo stesso ma tornerò in A, ho giocatori giovani e i conti a posto. Non accetto di non portare rispetto alla città di Brescia però. E se si gioca non lo decidono i club.

