Video Gol Highlights Verona-Juventus 2-1: Sintesi 30-10-2021

Video Gol Highlights Verona-Juventus: termina 2-1 la sfida dello Stadio Bentegodi tra i gialloblù di Igor Tudor e i bianconeri di Massimiliano Allegri. A decidere il match valevole per l’11° giornata di campionato in Serie A sono le reti di Simeone (doppietta) e McKennie.

Dopo la clamorosa sconfitta interna di mercoledì contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, la Juventus di Massimiliano Allegri perde anche contro il Verona di Igor Tudor e viene raggiunta, a quota 15 punti in classifica, proprio dai gialloblù che conquistano il loro terzo risultato utile consecutivo dopo il pareggio con l’Udinese e la vittoria con la Lazio. A decidere il match del Marcantonio Bentegodi, valevole per l’11° giornata di campionato in Serie A, sono una doppietta di Simeone nel primo tempo e un gol di McKennie nel secondo.

Sintesi di Verona-Juventus 2-1

Al 7′ primo tiro in porta della partita con Lazovic che da posizione defilata prova a battere Szczesny che si distende sulla destra e blocca in presa bassa. Pochi istanti dopo è la Juventus ad andare vicino al gol, ma la difesa gialloblù riesce a sventare la minaccia.

Al 11′ il Verona passa in vantaggio con Simeone che corregge in rete una respinta corta di Szczesny su precedente tiro di Barak. 3 minuti più tardi è ancora l’argentino a battere Szczesny, stavolta con un fantastico tiro a giro da fuori area che si insacca nell’angolino alto alla sinistra del portiere polacco dei bianconeri.

Al 40′ si rivede la Juventus con Alex Sandro che da posizione defilata calcia fuori. 3 minuti dopo Bentancur recupera palla a centrocampo e serve Morata che appoggia per Dybala che a giro, di sinistro, colpisce l’incrocio dei pali alla destra di Montipò.

Al 48′, alla prima azione pericolosa del secondo tempo, Dybala va vicino al 2-1 con un bel sinistro a giro che sfiora il palo e finisce fuori. Poco dopo ci prova Simeone, ma Szczesny è attento e blocca senza problemi. Al 58′ il neo entrato McKennie indirizza verso la porta una punizione di Dybala, ma Montipò è reattivo e nega la marcatura all’americano.

All’80’ è lo stesso McKennie a fare 2-1 con un potente destro dall’interno dell’area veronese. All’83’ Kalinic mette paura alla Juve con un diagonale sinistro che per fortuna dei piemontesi termina la sua corsa sul fondo. All’89’ Montipò compie un vero e proprio miracolo mettendo in angolo un potente tiro dal limite di Dybala. Al termine dei 5 minuti di recupero concessi, Marinelli fischia la fine della partita: Verona batte Juventus 2 a 1.

Il Tabellino di Verona-Juventus 2-1

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Casale (67′ Ceccherini); Faraoni, Tameze (75′ Bessa), Veloso, Lazovic (67′ Sutalo); Barak, Caprari; Simeone (83′ Kalinic).

Allenatore: Igor Tudor.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro (82′ Pellegrini); Cuadrado (69′ Kulusevski), Bentancur (58′ McKennie), Arthur (69′ Bernardeschi), Rabiot (58′ Locatelli) ; Dybala, Morata.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Arbitro: Livio Marinelli (Sezione di Tivoli)

Marcatori: 11′, 14′ Simeone (V), 80′ McKennie (J)

Ammoniti: 26′ Lazovic (V), 29′ Danilo (J), 57′ Casale (V), 61′ Faraoni (V), 61′ Arthur (J), 77′ Gunter (V), 77′ Morata (J)

Espulsi: nessuno.

