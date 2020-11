Video Gol Highlights Tottenham -Manchester City 2-0: Sintesi 21-11-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi di Tottenham – Manchester City 2-0, 9° giornata di Premier League.

Il Tottenham vince 2-0 contro il Manchester City e conquista momentaneamente la vetta della classifica. Nel big match della 9° giornata di Premier League, Mourinho batte il rivale di sempre Guardiola grazie alle reti nel primo tempo di Son e di Lo Celso nella ripresa. Capolavoro tattico del portoghese che imbrigilia il talento dei Citizens e colpisce in contropiede.

Sintesi di Tottenham – Manchester City 2-0

Nel primo tempo il Tottenham trova subito il vantaggio lampo: Ndombele con un intelligente filtrante alto pesca Son in profondità e coglie la retroguardia Citizens impreparata. Scatto del sud coreano che in area scarica il mancino e batte Ederson per l’1-0. La partita poi vive di un tema ben preciso con la squadra di Guardiola che domina gioco e possesso palla ma sbatte contro l’organizazzione tattica dell’11 di Mourinho, che è bravo colpire in ripartenza e a rendere inoffensivo il City, che ci prova poco a parte una rete annullata a Laporte dopo un fallo di mani di Jesus.

La ripreesa ha lo stesso canovaccio, il City è perennemente nella metà campo avversaria ma non è mai pericoloso, il 4-3-3 compattissimo e stretto di Mourinho non lascia spazio al talento offensivo del City che non arriva mai dalle parti di Lloris. Al 65° gli Spurs chiudono il match: altro contropiede perfetto nato da un lancio difensivo di Alderweireld. Kane aggancia, lancia in profondità l’appena entrato Lo Celso che con un preciso diagonale sinistro supera Ederson per il 2-0. Finisce così, Mourinho batte il rivale Guardiola e si prende la vett d’Inghilterra almeno per una notte.

Video Gol Highlights Tottenham – City 2-0

https://ourmatch.me/21-11-2020-tottenham-hotspur-vs-manchester-city/

Il tabellino di Tottenham – Manchester City 2-0

TOTTENHAM – MANCHESTER CITY 2-0

TOTTENHAM (4-3-3): LLORIS, AURIER, DIER, ALDERWEIRELD (81′ RODON), REGUILLON, SISSOKO, HOJBERG, NDOMBELE (65′ LO CELSO), SON, KANE, BERGWIJN (73′ LUCAS)

A DISP: BALE, HART, RODON, LO CELSO, LUCAS, DAVIES, VINICIUS. ALL.: MOURINHO

MANCHESTER CITY (4-3-3): EDERSON, WALKER, LAPORTE, RUBEN DIAZ, CANCELO, DE BRUYNE, RODRI, BERNARDO SILVA (72′ FODEN), MAHREZ (72′ STERLING), GABRIEL JESUS, FERRAN TORRES

A DISP: STONES, STERLING, GUNDOGAN, AGUERO, STEFFEN, FODEN, GARCIA. ALL.: GUARDIOLA

GOL: 5′ SON (T), 65′ LO CELSO (T)

AMMONITI: SISSOKO (T), DIAS (M), TORRES (M), KANE (T)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS