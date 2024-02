Video Gol Highlights Palermo-Bari 3-0: sintesi 02-02-2024

Risultato Palermo-Bari 3-0: i siciliani travolgono i pugliesi, oggi autori di una prova senza capo né coda.

Ranocchia, Ceccaroni e Segre sono gli autori dei gol palermitani.

Il Palermo va a 39 punti e sale momentaneamente al 4° posto, mentre il Bari resta al 12° posto con 27.

Sintesi Palermo-Bari 3-0

I siciliani dominano per tutta la prima frazione, rischia solo su un colpo di testa di Vicari che Brunori sventa sulla linea deviando il pallone sopra la traversa, e vanno a loro volta vicini al gol al quarto d’ora con una doppia chance, un tiro di Gomes splendidamente respinto da Brenno e il relativo tap-in di Brunori che si stampa sul palo, e nuovamente alla mezz’ora con una conclusione di Ranocchia ancora sventata dal portiere barese.

Tolta la già citata occasione, il Bari non c’è proprio in campo e il meritato vantaggio palermitano giunge proprio sul finire del tempo: al 44° Ranocchia raccoglie un pallone alzato a campanile da un difensore ospite in occasione di un traversone dalla sinistra e con un destro in controbalzo da pochi metri non lascia scampo a Brenno. Per il primo tempo è tutto.

Vivace anche la ripresa con il Bari più volitivo e vicino al pareggio con un tiro fuori di poco di Edjouma e un Palermo più amministratore che offensivo che, tuttavia, punge parecchio quando avanza e con Di Francesco manca il raddoppio al 59° con un tiro salvato nei pressi della linea di porta da Vicari.

Ad ogni modo, il 2-0 arriva una decina di minuti circa dopo: il neo entrato Di Mariano batte una punizione laterale perfetta che arriva sulla testa di Ceccaroni, che anticipa Dorval e batte ancora Brenno.

Nemmeno qusto scuote gli ospiti, che al minuto 80 vengono nuovamente infilzati: Di Mariano sforna un altro bel cross sul quale Segre si avventa con tempismo per il comodo colpo di testa che fa ancora capitolare il povero Brenno.

Null’altro accade nei rimanenti dieci minuti più quattro di recupero; segnaliamo solo un gol annullato al Bari, autore Matino, per offside.

Migliori in campo Di Mariano (7), che entra a metà ripresa e mette a referto ben due assist, e Brenno (6), che evita guai peggiori. Male Insigne e Menez (4.5 per entrambi), spettatori non paganti.

Highlights e Video Gol Palermo-Bari 3-0

Tabellino Palermo-Bari 3-0

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Diakité (82′ Jensen), Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Segre, Ranocchia (76′ Coulibaly), Gomes; Insigne (67′ Di Mariano), Brunori (82′ Soleri), Di Francesco (76′ Vasic). Allenatore: Corini

Bari (4-3-3): Brenno; Dorval, Matino, Vicari, Pucino (88′ Guiebre); Acampora (88′ Lulic), Maita, Edjouma (78′ Morachioli); Kallon, Puscas (65′ Nasti), Menez (65′ Achik). Allenatore: Marino

Marcatori: 44′ Ranocchia, 72′ Ceccaroni e 80′ Segre

Arbitro: Tremolada

Ammoniti: Acampora, Di Francesco, Pucino, Jensen e Vasic