Video Gol Highlights Napoli-Genoa 1-1: Sintesi 17-2-2024

Video Gol e Highlights Napoli-Genoa 1-1, 25° Giornata Serie A: segnano Frendrup e Ngonge

Solo un pareggio tra Napoli e Genoa allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nel primo anticipo del sabato della venticinquesima giornata di Serie A, sesto turno del girone di ritorno.

I partenopei non riescono a cancellare la sconfitta della scorsa settimana, portandosi a quota trentasei punti in classifica, mentre i liguri vedono sfumare una quasi impresa fermandosi a quota trenta punti e con una vittoria che manca per la terza partita consecutiva.

Sintesi di Napoli-Genoa 1-1

Squalificato Juan Jesus e ancora non convocato Osimhen per Walter Mazzarri, che sceglie Mazzocchi e Ostigard in difesa al fianco di Rrahmani e Di Lorenzo davanti al rientrante Meret, lancia Traore in mediana con Anguissa e Lobotka e conferma Simeone in attacco con Politano e Kvaratskhelia.

Infortunato il solo Matturro per Alberto Gilardino, che ritrova De Winter nella difesa titolare con Bani e Vasquez a protezione di Martinez, lancia Martin e Sabelli sulle fasce e sceglie Messias a centrocampo con Badelj e Frendrup, mentre in attacco giocano Gudmundsson e Retegui.

E’ una bellissima partita nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Infatti, le due squadre sono ordinate in campo, compatte in fase difensiva e ben predisposte al gioco offensivo, dando vita a spettacolo e divertimento con continui capovolgimenti di gioco tra il possesso palla dei padroni di casa e i contropiedi degli ospiti.

Da una parte, i padroni di casa si rendono pericolosi con Simeone, impreciso, l’ammonito, come Ostigard, Kvaratskhelia, facile per Martinez, e Anguissa, bella conclusione; dall’altra, invece, gli ospiti hanno tre clamorose palle gol con Retegui, ma Meret alza la saracinesca e gli nega la gioia della rete.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Natan al posto di Ostigard e subito con il gol del vantaggio degli ospiti, che sbloccano il risultato al 47′ minuto con Frendrup al termine di una bella azione in ripartenza.

I padroni di casa provano a reagire, alzano il baricentro, prendono in mano il pallino del gioco ed iniziano ad attaccare a testa bassa contro avversari sempre attenti in fase difensiva.

Vengono ammoniti Vasquez e Di Lorenzo, nel mezzo un paio di conclusioni senza convinzione di Politano, prima delle sostituzioni che coinvolgono Lindstrom, Ngonge e Olivera subentrare a Traore, Politano e Mazzocchi.

E’ Ngonge a provarci con un paio di buone iniziative personali, mentre Anguissa è poco cinico di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, prima dell’entrata in campo di Vitinha, Ekuban, Malinovskyi e Raspadori al posto di Gudmundsson, Retegui, Messias e Simeone.

L’assedio dei padroni di casa produce una parata decisiva di Martinez sul destro fuori area di Kvaratskhelia e il gol del pareggio dei padroni di casa al 90′ minuto con Ngonge, bravo a sfruttare la sponda di Di Lorenzo sul cross del georgiano.

https://x.com/SerieA/status/1758884054043086953?s=20

Nel finale entrano anche Strootman e Cittadini per Badelj e Sabelli, viene ammonito Vitinha

Highlights e Video Gol di Napoli-Genoa 1-1:

Tabellino di Napoli-Genoa 1-1

Marcatori: 2′ s.t. Frendrup (G), 45′ s.t. Ngonge (N).

Assist: 45′ s.t. Di Lorenzo (N).

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard (1′ s.t. Natan), Mazzocchi (20′ s.t. Olivera); Anguissa, Lobotka, Traorè (14′ s.t. Lindstrom); Politano (14′ s.t. Ngonge), Simeone (30′ s.t. Raspadori), Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

GENOA (3-5-2): Martienz; de Winter, Bani, Vasquez; Sabelli (46′ s.t. Cittadini), Messias (30′ s.t. Malinovskyi), Badelj (47′ s.t. Strootman), Frendrup, Martin; Gudmundsson (38′ s.t. Vitinha), Retegui (30′ s.t. Ekuban). All. Gilardino.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Ammoniti: 26′ p.t. Ostigard (N), 42′ p.t. Kvaratskhelia (N), 5′ s.t. Vasquez (G), 9′ s.t. Di Lorenzo (N), 48′ s.t. Vitinha (G).

Espulsi: –