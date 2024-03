Video gol-highlights Juventus-Atalanta 2-2: sintesi 10-03-2024

Video gol-highlights Juventus-Atalanta 2-2: segna Koopmeiners, poi la Juve la ribalta con Cambiaso e Milik. La doppietta dell’olandese fissa il risultato definitivo.

La sintesi di Juventus-Atalanta 2-2

Parte meglio la Juventus, che al 6′ è pericolosa con un tiro di Chiesa dal limite, respinto in angolo.

Pochi minuti dopo è Miretti, pericoloso di testa, a costringere Carnesecchi alla parata.

L’Atalanta non crea grosse occasioni, pur dominando il possesso palla. E’ ancora la squadra di Allegri ad affacciarsi in avanti, con un tiro di Chiesa che diviene facile preda per Carnesecchi.

Ci prova anche Danilo, spintosi fino alla trquarti avversaria, e servito da una sponda di Mckennie. Il suo pallone è alto.

Juve ancora pericolosa, ma imprecisa, con Milik che manda al lato una conclusione dal limite.

I piemontesi vengono dunque puniti alla prima occasione utile: ci pensa Koopmeiners a capitalizzare uno schema su punizione con un gran tiro nell’angolino.

La Juventus non riesce a reagire, e il primo tempo si chiude sullo 0-1.

Inizia bene il secondo tempo dei bianconeri: lancio in area per Milik, che cade, sbilanciato da dietro. Raccoglie Iling, che allarga per Chiesa, sul tiro dell’italiano respinge Carnesecchi.

Ancora Chiesa, con la Juve che recupera palla sulla trequarti. Il tiro dell’ex Fiorentina finisce largo.

Discesa prepotente di Gatti sulla destra, e cross in mezzo sul quale impatta Milik. Carnesecchi blocca in presa.

De Keteleare serve Scamacca al limite, ma il tiro dell’ex West Ham è fuori misura. Ancora Scamacca, servito sulla trequarti, si vede negare la gioia del gol da Szczesny.

Il pareggio della Juventus si concretizza pochi minuti dopo: bella azione che parte dai piedi di Mckennie. Lo statunitense imbuca per Cambiaso, che solo in area non ha problemi a battere Carnesecchi.

Passano quattro minuti, ed è Milik a colpire: sponda di Mckennie per il polacco, che batte Carnesecchi nell’angolino basso.

Pochi minuti dopo, l’Atalanta perviene nuovamente al pareggio: Djimsiti imbuca per Koopmeiners, che tragigge Szczesny nell’uno contro uno.

La Juventus prova a riorganizzarsi, e Allegri lascia spazio a Kean, Caviglia e, nel finale, anche ad Yldiz.

Gatti manca l’aggancio su una bella imbucata dalla trequarti in prossimità del novantesimo, mentre Kean si divora il 3-2 a pochi metri dalla porta, dopo un bel cross dalla destra. I bianconeri non trovano più chances per la zampata decisiva.

Finisce 2-2: un punto che fa scivolare la Juve al terzo posto in classifica, e non dà all’Atalanta la possibilità di alimentare seriamente le proprie ambizioni Champions.

Highlights e Video gol di Juventus-Atalanta 2-2

Il tabellino di Juventus-Atalanta 2-2

Juventus: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo (C); Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Iling-Junior; Chiesa, Milik. A disposizione: Pinsoglio, Scaglia, Kostic, Alex Sandro, Yildiz, Kean, Weah, Rugani, Djalo, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende. Allenatore: Allegri.

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti (C); Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. A disposizione: Musso, Vismara, Toloi, Palomino, Toure, Lookman, De Roon, Bakker, Kolasinac, Adopo, Hateboer, Miranchuk. Allenatore: Gasperini.

