Video Gol Highlights Feyenoord – Roma 1-1 e Sintesi 15-02-2024

Video Gol e Highlights di Feyenoord – Roma 1-1, Andata Spareggio Europa League: padroni di casa in vantaggio con Paixao nel finale di primo tempo, prezioso pareggio dei giallorossi con Lukaku nella ripresa

Preziosissimo pareggio in trasferta per la Roma di Daniele De Rossi contro il Feyenoord di Slot.

Giovedì prossimo all’Olimpico i giallorossi si giocheranno in casa il passaggio agli ottavi di Finale di Europa League.

La Roma ha giocato un ottimo primo tempo ma il Feyenoord è andato in vantaggio nel recupero con un gol di Paixao.

Nella ripresa i giallorossi pareggiano i conti con il gol di Lukaku su assist di Spinazzola.

Sintesi di Feyenoord – Roma 1-1:

Arne Slot manda in campo il suo Feyenoord con il 4-2-3-1 con Wellenreuther in porta e davanti a lui Beelen e Hancko centrali con Geertruida a destra e Hartman a sinistra. I due di centrocampo sono Wieffer e Zerrouki. In attacco c’è Ueda punta centrale supportato da Minteh, Stengs e Paixao.

De Rossi schiera la sua Roma con il 4-3-3 con Rui Patricio in porta e davanti a lui Mancini e Llorente centrali con Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra. A centrocampo c’è Paredes in cabina di regia affiancato da Bove e Pellegrini. In attacco il tridente formato da Dybala, Lukaku e Zalewski.

Al 5° minuto prima occasione per la Roma. Lukakuserve Bove che prova il destro ma il suo tiro viene deviato in calcio d’angolo.

Al 17° Dybala effettua il cross in area per Lukaku che di testa tira troppo centrale.

Al 23° arriva il primo tiro in porta del Feyenoord con Wieffer che prova il tiro dal limite dell’area ma Svilar è attento e para in due tempi.

Al 39° la Roma va vicinissima al gol del vantaggio! Leandro Paredes lascia partire un gran destro dalla distanza e il portiere del Feyenoord con la punta delle dita tocca di quel poco per fare stampare il pallone sulla traversa ed evitare il gol!

Al 45° il Feyenoord passa in vantaggio!

Errore difensivo della Roma e Paixao lasciato solo in area di testa mette in rete!

In apertura di ripresa Dybala prova subito il tiro di sinistro dal limite ma il pallone termina alto!

De Rossi manda in campo El Shaarawy al posto di Zalewski.

Al 67° arriva il pareggio della Roma!

Cross dalla sinistra di Spinazzola e colpo di testa vincente di Lukaku!

Finale di partita in sofferenza per la Roma che sembra aver finito le energie e si difende per mantenere il risultato.

All’85° viene ammonito Bove che era diffidato e salterà il match di ritorno.

De Rossi effettua due sostituzioni: entrano Baldanzi e Cristante al posto di Dybala e Bove.

Nel finale brivido per la Roma: calcio di punizione da posizione molto defilata di Ivanusec che prova il tiro a sorpresa ed il pallone colpisce il palo!

Highlights e Video Gol di Feyenoord – Roma 1-1:

Tabellino di Feyenoord – Roma 1-1:

FEYENOORD (4-2-3-1): Wellenreuther; Hartman, Hancko, Beelen, Nieuwkoop; Zerrouki, Wieffer, Stengs; Paixao, Ueda, Minteh.

A disp.: Lamprou, Van Sas, Lopez, Ivanusec, Sauer, Read, Milambo, Gimenez, Lingr.

All.: Slot.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Bove (86′ Cristante), Paredes, Pellegrini; Dybala (86′ Baldanzi), Lukaku, Zalewski (63′ El Shaarawy).

A disp.: Rui Patricio, Boer, Smalling, Azmoun, Celik, Renato Sanches, Aouar, Baldanzi, Joao Costa, Angelino.

All.: De Rossi.

Arbitro: Petrescu

Marcatori: 45′ Paixao, 67′ Lukaku

Ammoniti: Beelen, Minteh, Stengs, Bove, Llorente