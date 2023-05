Video Gol Highlights AZ Alkmaar-West Ham 0-1: Sintesi 18-5-2023

Video Gol e Highlights AZ Alkmaar-West Ham 0-1, Ritorno Semifinali Conference League: decide Fornals

Il West Ham batte l’AZ Alkmaar all’AZ Stadion di Alkmaar nella sfida di ritorno delle semifinali di Conference League.

Gli inglesi si qualificano in finale con un risultato finale abbastanza ampio, grazie alla vittoria per 2-1 della scorsa settimana.

Sintesi di AZ Alkmaar-West Ham 0-1

Out Martins Indi e Westerveld per Pascal Jensen, che schiera Sugawara, Beukema, Chatzidiakos e Kerkez in difesa davanti a Ryan a porta, in mediana ci sono Reijnders, Mijnans e Clasie, mentre in attacco spazio a Van Brederode, Pavlidis e Karlsson.

Infortunato Scamacca per David Moyes, che si affida a Kehrer, Zouma, Aguerd e Cresswell in difesa a protezione di Areola, il solito Paquetà con Rice e Soucek, mentre in attacco vengono scelti Bowen, Antonio e Benrahma.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Entrambe le squadre sono votate al possesso palla, ma con qualità senza alcun dubbio diverse.

E’ una partita fin troppo piatta e senza grandi emozioni, tranne per il tentativo di Paquetà, che viene fermato dal palo.

Nel secondo tempo si accendono leggermente i ritmi e c’è più voglia di rischiare in campo, con gli ospiti sempre più qualitativi e i padroni di casa bravi a sfruttare i propri punti di forza.

Infatti, le due squadre sono sicuramente molto più pericolose con Pavlidis, Rice e Aguerd, ma c’è sempre grande difficoltà a trovare gli spazi giusti.

Durante i cambi entrano De Wit, Fornals, Lahdo, Ings, l’altro De Wit e Meerdink al posto di Mijnans, Benrahma, Van Brederode, Antonio, Kerkez e Karlsson.

Nel finale gli ospiti segnano il gol definitivo della qualificazione con Fornals al 94′ minuto al termine di un bel contropiede.

⚒️ West Ham reach their first major European final in 47 years! 👏#UECL pic.twitter.com/WxO6gJMRXw — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 18, 2023

Highlights e Video Gol di AZ Alkmaar-West Ham 0-1:

Tabellino di AZ Alkmaar-West Ham 0-1

MARCATORI: 94′ Fornals

AZ (4-2-3-1): Ryan; Sugawara, Beukema, Chatzidiakos, Kerkez (85′ M. De Wit); Reijnders, Clasie; Karlsson (85′ Meerdink), Mijnans (70′ D. De Wit), Van Brederode (78′ Lahdo); Pavlidis.

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Kehrer, Zouma, Aguerd, Cresswell; Rice, Soucek; Benrahma (75′ Fornals), Paquetá (96′ Downes), Bowen; Antonio (84′ Ings).

Arbitro: Kruzliak

Ammoniti: Soucek (W), Kehrer (W)

Espulsi: –