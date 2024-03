Ufficiale: Rinviata Atalanta-Fiorentina dopo malore Joe Barone

La Lega Calcio ha ufficialmente comunicato il rinvio della sfida tra Atalanta- Fiorentina, che si sarebbe dovuta disputare alle ore 18 di oggi dopo il malore del Direttore Generale viola Joe Barone.

Joe Barone a sinistra, assieme a Commisso, presidente della società viola

La motivazione del rinvio della partita Atalanta – Fiorentina è riferita ad un malore che ha colpito il dg della viola Joe Barone.

Quest’ultimo aveva raggiunto la squadra in treno nella trasferta a Bergamo, successivamente è stato colto da un malore mentre si trovava all’Hotel “Winter Garden” di Grassobbio (vicino l’aeroporto di Orio al Serio).

Joe Barone è stato trasportato d’urgenza al San Raffaele di Milano dove è ricoverato in gravissime condizioni in terapia intensiva.

In ospedale sono arrivati anche l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, i dirigenti Pradè e Ferrari e anche alcuni calciatori della squadra viola tra cui il capitano Biraghi e Milenkovic.

La società viola ha chiesto ed ottenuto il rinvio dalla Lega Calcio. Attraverso un comunicato letto al Gewiss Stadium ha annunciato la riproposizione del match in una data futura:

“La Lega Serie A ha disposto il rinvio a data da destinarsi della gara Atalanta-Fiorentina, programmata per oggi, 17 marzo 2024 con inizio alle ore 18.00, e valida per la 29a giornata del Campionato di Serie A TIM. Si invitano i tifosi a non presentarsi allo stadio.”

La società viola non ha mai raggiunto il Gewiss Stadium, mentre si attendono ancora con trepidazione notizie sulle condizioni di salute del dg della Fiorentina.

