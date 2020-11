Serie B, risultati 9° giornata 28-11-2020: Oddo e Bertotto di nuovo K.O. e ai saluti, Venezia secondo. Empoli incauto

Brescia-Frosinone 1-2: i laziali fanno la partita, passano dopo una ventina di minuti con Zampano e vengono raggiunti alla mezz’ora da Torregrossa. Nella ripresa il Brescia cerca di far sua la partita, ma resta in dieci per l’espulsione di Bjarnason crollando, infine, a pochi minuti dal termine per mano di Parzyszek, che consegna alla sua squadra tre punti buoni per l’aggancio al terzo posto.

Empoli-Vicenza 2-2: ai toscani non riesce il contro-sorpasso ai danni del Lecce, che viene così solamente raggiunto a quota 18. Meggiorini porta in vantaggio i veneti nel primo tempo, l’Empoli ribalta il match nella ripresa con Matos e La Mantia e nei minuti finali Longo fissa il definitivo 2-2 dal dischetto. Sbaglia dagli undici metri, invece, Mancuso sul risultato di 1-1.

Pescara-Pordenone 0-2: Diaw e Berra segnano un gol per tempo e regalano ai friulani il secondo successo stagionale che vale il centro-classifica. Il Pescara resta penultimo e Oddo, adesso, rischia davvero il posto.

Pisa-Cittadella 1-4: forti anche della superiorità numerica goduta per oltre settanta minuti (espulso Benedetti), i veneti fanno ciò che vogliono e travolgono i toscani con Gargiulo, Ogunseye (rigore), Pavan e Iori. Inutile il gol di Marconi nel finale. Il Cittadella sale al 5° posto.

Venezia-Ascoli 2-1: ore contate anche per Bertotto, che cade anche in Laguna. Ad affondare i marchigiani sono Aramu e Fiordilino, che ribaltano l’iniziale vantaggio avversario siglato da Pucino. Il Venezia è secondo, l’Ascoli terzultimo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS