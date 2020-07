Roma-Fiorentina 2-1, Fonseca: “Buona partita, vittoria importante. Dobbiamo aspettare Zaniolo”

L’allenatore giallorosso dopo la quinta vittoria di fila: “Abbiamo avuto problemi sulle palle ferme”

La Roma si avvicina sempre di più all’Europa League. Alla rombante vittoria (1-6) contro la Spal, i giallorossi aggiungono anche il successo contro la Fiorentina. Nella gara dell’Olimpico, i capitolini trionfano 2-1 sulla formazione di Iachini. Decisiva la doppietta (su rigore) dell’ex di giornata, Jordan Veretout.

Nella trasferta di Torino contro i granata (freschi di salvezza) in programma mercoledì, la squadra di Paulo Fonseca potrebbe aritmeticamente consolidare il quinto posto.

Nelle dichiarazioni post partita, il tecnico portoghese ha sottolineato: “Abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo creato tante occasioni. Giocare contro la Fiorentina, che non perdeva da 6 partite, non è facile. Mi piaciuta la squadra nel momento del pressing. Siamo forti nei duelli, è importante farlo sempre”.

Poi lo spazio per gli aspetti negativi: “Abbiamo avuto problemi sulle palle ferme. Non è normale sbagliare così tanto sulle palle ferme, l’abbiamo fatto anche con l’Inter. Ci stiamo lavorando, ma dobbiamo fare meglio”.

Su Zaniolo: “Ha grandi qualità, ma non possiamo dimenticarci che è un giovane. Quando un giocatore ha le sue qualità è normale che se ne parli. Io, la stampa e tutti dobbiamo aspettarlo. Deve crescere normalmente. Ha un grande talento, dobbiamo aspettarlo. Può essere un calciatore molto importante per la Roma. Titolare a Torino? Vediamo, il problema è che non possiamo allenarci perché giochiamo subito ed è più complicato per lui tornare al massimo della forma”.

