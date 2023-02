Roma-Empoli 2-0, voti e pagelle: “Paulo assistman, Ibanez-Abraham goleador, Vicario strepitoso”

La Roma vince grazie ai colpi di testa di Ibanez e Abraham. Doppio assist per Dybala.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6: L’Empoli non tira molto in porta, ma quando lo fa il portiere portoghese risponde prontamente presente.

Mancini 6,5: Salva la porta su un tiro di Baldanzi e ferma Caputo in un’occasione dove l’attaccante poteva rendersi pericoloso. Gara senza sbavatura e con grande autorità.

Smalling 6,5: Partita di grande spessore. Satriano e Caputo trovano ampie difficoltà contro di lui.

Ibanez 7: Se migliorasse nei big match, potrebbe diventare davvero un difensore di grande livello. In fase difensiva è riuscito a cavarsela molto bene, ma oggi è importante anche in fase realizzativa quando dopo pochi minuti impatta di testa il cross di Dybala per portare la Roma in vantaggio.

Zalewski 6: Fronteggia con autorità la fascia, aiutando molto la fase difensiva e continuando a dimostrarsi un giocatore di sacrificio e duttilità. (Dal 94′ D.Llorente SV)

Cristante 6,5: Prova di ottima lucidità per Bryan. Dai suoi piedi nascono idee interessanti per la fase offensiva, ma è soprattutto in fase di copertura che si rende utile. Partita convincente.

Matic 6,5: Ordine, disciplina, ma anche quell’agonismo che in Coppa Italia non abbiamo potuto ammirare. La Roma, con lui in campo, è un’altra squadra come mole di idee e forza del centrocampo.

El Shaarawy 6: Una prestazione sicuramente non illuminante ma comunque utile. Nel primo tempo parte bene con ottimi spunti e idee, nel secondo cala un po. (Dal 84′ Celik SV)

L.Pellegrini 6: Anche lui non gioca in maniera trascendentale, ma non commette errori particolari. (Dal 94′ Belotti SV)

Dybala 7,5: Stasera è tornato ad essere una “joya” per gli occhi. Doppio assist con una precisione perfetta per pescare le teste di Abraham e Ibanez. La prova di Paulo è, come al solito, di grande spessore tecnico. (Dal 70′ Bove 6: Entra con buon piglio).

Abraham 7: Pian piano, sembra che Tammy possa tornare quello di sempre. Oggi sfoggia nuovamente un’incornata di alto livello e ha la possibilità di provarci più volte durante il match, ma Vicario gli nega la doppietta anche con una parata senza senso. Si dimostra in netta ripresa.

Mourinho 7: C’è una Roma con Dybala-Abraham e co, e una Roma senza. L’errore in Coppa Italia è grave ed evidente, ma in campionato i “fedelissimi” di Mourinho non perdonano. Prestazione importante e 3 punti conquistati praticamente nei primi minuti.

Le pagelle dell’Empoli

Vicario 7,5: Senza senso. Questa è l’unica cosa da dire dopo la tripla parata compiuta. Dybala ci prova, ma è centrale, la respinta forse non è delle migliori ma Guglielmo ripara con l’ottima reazione sul colpo di Mancini. Su Abraham para col piede, ma non è possibile spiegare in che modo ci sia riuscito. Sui due gol, nessuna responsabilità.

Ebuehi 5,5: In difficoltà con El Shaarawy e Zalewski. Ci mette anche buona volontà in fase offensiva, ma gli manca la precisione. (Dall’83’ Stojanovic SV)

De Winter 5,5: Si fa scavalcare dal cross di Dybala sul gol di Abraham. Nel secondo tempo è più sicuro.

Luperto 5,5: Discorso uguale a De Winter: Perde il duello con Ibanez, che segna, però nel secondo tempo sventa varie opportunità giallorosse.

Parisi 6: Nel primo tempo appare timido, o comunque più preoccupato della fase difensiva rispetto che quella offensiva. Nel secondo sale di tono ed è più propositivo.

Akpa-Akpro 6,5: E’ il migliore dei suoi. Lotta su tutti i palloni e prova a pungere la Roma in più occasioni. Vicino al gol anche con una conclusione potente. (Dal 75′ Henderson SV)

Marin 5: Non è la sua giornata. Viene travolto dal centrocampo della Roma e non ha la possibilità di esprimere nemmeno un singolo spunto.

Bandinelli 5,5: Sbaglia molto, ma ci mette l’agonismo (a volte anche troppo). Fa quel che può ma anche per lui non è una giornata fortunata. (Dall’83’ Pjaca SV)

Baldanzi 6: Uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano, ma stasera spara a salve. Prova ad accedere la luce con qualche giocata e conclusione ma resta fine a se stessa.

Satriano 5: Mai pericoloso e quasi non tocca mai palla. (Dal 62′ Piccolo 6: Mostra buona forza fisica nel difendere il pallone).

Caputo 5,5: Ha avuto una potenziale buona opportunità ma non l’ha sfruttata anche per bravura della difesa della Roma. Per il resto, prova a lottare ma la sua prova è opaca. (Dal 62′ Cambiaghi 6: Impatto positivo. Ci mette voglia).

Paolo Zanetti 5,5: Il suo Empoli non è il solito dal punto di vista tecnico ed emotivo. I due gol subiti nel giro di pochi minuti spezzano le gambe alla squadra che ha mal interpretato il primo tempo.