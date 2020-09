Record Cristiano Ronaldo: raggiunge quota 101 gol con il Portogallo

Nuovo record per Cristiano Ronaldo: nella gara di ieri sera contro la Svezia, valevole per la Uefa Nations League, il fuoriclasse della Juventus ha messo a segno una doppietta raggiungendo quota 101 reti con la nazionale lusitana.

Ciò vuol dire che Ronaldo è diventato il miglior marcatore in assoluto di una nazionale europea e ora punta al record di 109 gol messo a referto dall’iraniano Alì Dalei. I gol messi a segno da Ronaldo ieri sono stati entrambi di pregevole fattura, a conferma di quanto la sua classe sia superiore alla media: prima un calcio di punizione dal limite che è scesa quanto bastava per insaccarsi alle spalle di Olsen, poi una “perla” a giro sul palo più lontano. Con questa dppietta la Svezia si conferma tra le vittime preferite, insieme alla Lituania, di Cristiano Ronaldo. CR7 ha infatti punito la nazionale scandinava per ben sette volte.

Cristiano Ronaldo con la nazionale portoghese ai mondiali di Russia del 2018. Fonte: Wikipedia Ronaldo

Cristiano Ronaldo, sfida a distanza con Kulusevski

Ronaldo segna e la Juventus guarda interessata. La partita tra Portogallo e Svezia è stata infatti l’occasione per vedere contrapposti il fenomeno di Madeira e il giopvane Dejan Kulusevski. Coloro che saranno i protagonisti destinati a sfrecciare sulle fasce d’attacco, sono stati eletti i migliori in campo della serata. Nel post partita i due futuri compagni di squadra si sono elogiati vicendevolmente, con l’auspicio di poter presto giocare insieme: “È un ragazzo dal grande potenziale. – ha detto Ronaldo di Kulusevski – Spero di poter imparare il più possibile da un giocatore di livello mondiale come lui”, ha replicato lo svedese.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS